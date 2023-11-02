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Yüz binlerce araç piyasanın yüzde 15 altı fiyata satışa çıkıyor

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Yüz binlerce araç piyasanın yüzde 15 altı fiyata satışa çıkıyor
Binlerce araç üzerinden yüzde 15 indirimli satış yapılacağı duyuruldu. Halihazırda yediemin otoparkında bulunan 700 bin satılabilir durumda olan araçlar için harekete geçildi. İşte piyasanın yüzde 10-15 altında satışa çıkarılacağı açıklandı.

İcra ve İflas Kanunu'na eklenen geçici 20. maddeyle yedieminlerde bulunan ve icra hukuk üzerinden icralı malların tasfiyesi istenerek Resmi Gazete'de yayınlandı. Bu uygulamayla beraber 1 Kasım tarihinde yürürlüğe girmesi hakkında karar verildi. Haciz kararıyla beraber mülkiyet sahibi borçlu tarafından teslimi yapılıyor.

KIZILAY'A DEVREDİLEREK

Verilen haklar üzerinden kullanılmaması durumunda sicile kayıtlı mallarla kamu yararı üzerinden incelenerek kanunda belirlenir. MKE A.Ş.'ye devredilerek mülkiyet devri durumunda elde edilir. Ülke ekonomisi ve çevreye vereceği zararların önüne geçmek için Türkiye Kızılay Derneğine ücret alınmadan devri gerçekleşir.

araç

PİYASANIN ALTINDA SATIŞA ÇIKACAK

700 binlik rakamın 200 bini 5 yaş altında yer alırken genç araçlar üzerinden ikinci el araçların piyasalarında yer alıyor. İnternet üzerinden satışı verilirken bir milyon adetlik ikinci el araçlarda yarısı kadar bir aracın piyasaya girmesiyle fiyatlarda ciddi oranda düşüşler yaşanması bekleniyor. Bununla beraber ihalede araçların piyasa fiyatının ise yüzde 10-15 oranında indirimler söz konusu olacak. 

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