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Zeytinlik alıp yatırım yapacağım diyenlerin keyfi yerine gelecek! Balıkesir’de zeytinlik satışa çıkartıldı

Zeytinlik alıp yatırım yapmak istiyorum diyenlerin müjde dolu haber ilan.gov.tr üzerinden paylaşıldı. Balıkesir’in Erdek ilçesinde 1.138 metrekarelik zeytinlik mahkemeden satışa çıkartıldı. Sizler de uygun fiyatta zeytinini almak istiyorsanız bu fırsatı kaçırmayın! İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 29.02.2024 17:12
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 17:12
Zeytinlik alıp yatırım yapacağım diyenlerin keyfi yerine gelecek! Balıkesir’de zeytinlik satışa çıkartıldı

Zeytinlik alarak yatırım yapmak istiyorum diyorsanız, Erdek Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından beklenen ilan paylaşıldı. 1.138 metrekarelik zeytinlik Balıkesir’in Erdek ilçesinde satışa çıkartıldı. Belkıs mahallesinde yer alan zeytinlik için istenilen muhammen bedelden metrekareye kadar tüm detaylar belli oldu. İşte icradan satışa çıkartılmış olan %10 KDV oranının işleyeceği 1.138 metrekarelik zeytinliğin detayları…

682.800 TL’Sİ OLAN YAŞADI

Satışa söz konusu olan Balıkesir Erdem ilçesindeki Belkıs mahallesinde icradan 1.138 metrekarelik zeytinlik satışa çıkartıldı. 682.800 TL birikmişi olan vatandaşlar harika bir fırsatı yakalayacaklar. Eğer kıyıda köşede biriktirmiş olduğunuz 682.800 TL muhammen bedeliniz varsa 15 Nisan 2024 tarihinde ilk açık arttırma başlayacak. Birinci açık arttırma tarihini kaçırmayanlar 1.138 metrekare zeytinlik için ilk tekliflerini iletecek.

Zeytinlik alıp yatırım yapacağım diyenlerin keyfi yerine gelecek! Balıkesir’de zeytinlik satışa çıkartıldı

ERDEK SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN 15 NİSAN’DA SATILACAK

Erdek Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından satışa çıkartılacak olan 1.138 metrekarelik Balıkesir Erdek’teki zeytinlik için birinci açık artırma başlangıç tarihi 15 Nisan 2024 saat 14:26 olarak belirlendi. Açık artırmanın bitiş tarihi ise 22 Nisan 2024 saat 14:26 olarak duyuruldu. Söz konusu olan 1.138 metrekarelik zeytinlik için ikinci açık artırma da yapılacak. İkinci açık artırma 13 Mayıs 2024 saat 14:26’da başlayacakken 20 Mayıs 2024 saat 14:26’da sona erecek. İmar durumunun söz konusu olmadığı bu zeytinlik için %10 KDV oranı işleyecek.

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