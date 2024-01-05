1-2 çocuğu olanlara onay verildi! PTT 3614 TL- 6505 TL nakit destek verecek

Çocuğu olan dar gelirli hanelere müjde verildi. Devlet ihtiyaç sahibi, toplumda dezavantajlı kesime desteğini esirgemiyor. Kadınlara ve çocuklara uzatılan destek ile çeşitli kalemlerde ödemeler sağlanıyor. Yalnız yaşayan kadınlara sağlanan desteklerin yanı sıra çocuklu hanelerde çocukların bakımının üstlenmesi ya da çocuğun aileden uzaklaşmaması adına da bir çok destek ödemesi sağlanıyor. Milyonlarca kişinin faydalandığı çocuklara ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) desteği 2024 yılında da devam ediyor.

Memur maaş zammı ile şekillenen SED desteği, okuyan çocuklara yönelik olarak sağlanırken, bu destekler çocuğun okul statüsüne göre değişkenlik gösteriyor. Dar gelirli haneler ilk 2 çocuğu için anaokulundan itibaren destek ödemesi alabiliyor. TÜİK enflasyon verilerinin açıklaması sonrasında bir çok desteğe yapılan zamdan SED desteği de etkilendi. 2024 yılında mamur maaş katsayısı oranında SED desteğine de zam yapıldı. Peki çocuğu okula giden haneler 2024 yılında ne kadar SED ödemesi alacak? SED 2024 ne kadar oldu? işte detaylar!





SED DESTEĞİ BAŞVURUSU

Sosyal ve Ekonomik destek adı altında ödenen SED desteği ile alakalı başvurular devam ediyor. E-devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfası sosyal yardımlar sekmesinde SED desteği için başvuru yapılabiliyor. Öte yandan bağlı bulunulan kaymakamlıklarda yer alan SYD Vakıflarına da bizzat başvuru tamamlanabiliyor.





SED DESTEĞİ NE KADAR OLDU 2024

2024 yılında da devam edecek olan SED programından hali hazırda faydalanan ya da başvuru yapmak isteyen vatandaş, SED desteği yeni tutarlarını merak ediyor. Düzenli destek ödemeleri arasında yer alan SED desteği okuyan çocuğun okul düzeyine göre aylık 3 bin 614 liradan başlıyor. Aile Bakanlığı tarafından yapılan açıklama da SED desteği tutarları şu şekilde belirtilmiştir.

Okul öncesi için ödeme 2 bin 421 liradan 3 bin 614 lira

İlköğretimde okuyan çocuk için 3 bin 632 liradan 5 bin 421 lira

Ortaöğretimde okuyan için 3 bin 874 liradan 5 bin 782 lira

Yükseköğrenimde okuyan için 4 bin 358 liradan 6 bin 505 lira

SED DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANBİLİR?

SED desteğinden faydalanmak için hanede okuyan çocuk olması şartı bulunmaktadır. Devlet aynı haneden 2 çocuğa destek ödemesi yapmaktadır. Bakım kurumlarına gönderilecek derecede düşük gelirli hanelere sağlanan bu destekte amaç, çocuğu ailesinin yanında kalabilmesini sağlamaktır.