TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

Acun Ilıcalı'ya ait TV8 TV Yayıncılık A.Ş., 14 Kasım 2025'te taslak izahnamesini SPK'ya sundu. Toplam 35.000.000 adet payın halka arzı planlanıyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 10:28
TV8 halka arz başvurusu resmileşti

Medya dünyasının önde gelen isimlerinden Acun Ilıcalı tarafından yönetilen TV8 TV Yayıncılık A.Ş., uzun süredir gündemde olan borsa hamlesinde önemli bir adım attı. Şirket, 14 Kasım 2025 itibarıyla taslak izahnamenin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya başvurdu.

Bu resmi başvuru, yatırımcıların merakla sorduğu "TV8 halka arz ne zaman olacak?" ve "TV8 ne zaman borsaya girecek?" sorularında sürecin resmen başladığını gösteriyor.

Halka arzın arka planı

Acun Medya Grubu, dijital platform Exxen, uluslararası format satışları ve spor yatırımları (ör. Hull City) ile son yıllarda büyüme ve çeşitlenme kaydetti. Bu gelişmeler, grubun finansal yapılandırma beklentilerini güçlendirmişti. Ayrıca Borsa İstanbul'daki artan yatırımcı ilgisi, TV8 gibi tanınmış bir markanın halka açılması için uygun bir zemin oluşturdu.

Halka arzın teknik detayları

Planlanan halka arz iki yöntemle gerçekleştirilecek: sermaye artışı ve ortak pay satışı. Şirket mevcutta çıkarılmış sermayesinin 150.000.000 TL olduğunu ve bunu, kayıtlı sermaye tavanı olan 3.200.000.000 TL sınırları içinde artırmayı hedeflediğini açıkladı.

Sermaye artırımı kapsamında, ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak 21.000.000 TL tutarında nakit karşılığı artış yapılacak ve böylece çıkarılmış sermaye 171.000.000 TL'ye yükselecek. Ayrıca ana ortak Acun Medya Holding A.Ş. sahip olduğu paylardan 14.000.000 TL nominal değerli (14.000.000 adet) hisseyi ortak satışı yoluyla halka arz edecek.

Toplamda, 21.000.000 lot sermaye artırımından ve 14.000.000 lot ortak satışından oluşan; yani 35.000.000 adet (lot) pay, Borsa İstanbul yatırımcılarına sunulacak.

Borsaya giriş takvimi ne zaman netleşir?

Başvurunun ardından süreç, SPK uzmanlarının taslak izahnamenin detaylı incelemesiyle devam edecek. Kurul onayı alındıktan sonra, izahnamedeki onayla birlikte şirketin belirleyeceği aracı kurumlar konsorsiyumu tarafından talep toplama tarihleri ve hisse fiyatı gibi bilgiler kamuoyuna açıklanacak.

İzahnamenin onay süresi, kurulun iş yüküne ve dosyanın içeriğine bağlı olarak birkaç hafta veya birkaç ay sürebilir. Onay, talep toplama ve dağıtım işlemlerinin tamamlanmasının ardından TV8 hisselerinin Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacağı tarih netleşecek.

