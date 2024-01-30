1 değil, 2 değil... 2 günde akaryakıta tam 3 zam yolda! Ulaşım sektörünü iflas ettirecek zam

Ardı arkası kesilmeyen zam haberleri gelmeye devam ediyor. Yeni yıl itibari ile en çok zamlanan hizmet akaryakıt fiyatları olurken, artı sürücü yola çıkmadan güncel akaryakıt fiyatlarını takip ediyor. Son 29 gündür akaryakıta ardı arkası kesilmeyen zamlar yapılmaya devam ediyor. Öyle ki son olarak dün gece yarısı itibari ile geçerli olan ve motorine yapılan zam akabinde bu gece yarısı da yeni bir zam daha bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarına özellikle de son aylarda peşi sıra zamlar yapılırken yeni bir zam dalgasının yolda olduğu konuşuluyor. Ocak ayının başında vergi zammına maruz kalan akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışın akabinde arka arkaya zamlar gelmeye devam etti. Enerji Petrol Gaz İkmal istasyonları Sendikası (İGDAŞ) tarafından yapılan açıklama ile birlikte dün gece yapılan zammın akabinde yeni bir zam yapılacağı açıklanmış bulunuyor. Geçtiğimiz gece 30 Ocak salı 00.00 itibarıyla 1 lira 38 kuruşluk zammın akabinde bu gece yani 31 Ocak çarşamba 00.00 itibarıyla 1.29 kuruşluk tekrardan zam yapılacağı açıklanmış bulunuyor.





BENZİN ZAMMI DA YOLDA

Motorin fiyatlarına son 2 gecede 2 kere zam yapılması akabinde benzin fiyatları da merakla araştırılmaya başlandı. Benzine de yarın gece (31 Ocak Çarşamba 00.00 itibariyla) 1 lira 96 kuruşluk zam uygulanacak.

Uluslararası piyasalarda hem Petrol fiyatlarının yükselmesi ve petrolün varil fiyatının artışı bu zamlara maruz kalınmasını sağlarken Temmuz ayında 100 dolara kadar yükselen petrol fiyatları şu sıralar 80 dolar üzerine çıkarak yeni zam dalgasını da beraberinde getiriyor. Akaryakıt fiyatlarını etkileyen diğer bir faktör de döviz kurlarındaki dalgalanmalar olarak biliniyor. Türk Lirası özellikle de son zamanlarda dolar ve Euro karşısında değer kaybetmeye başlarken, bu fiyatların Akaryakıt zammına etkisi de büyük oluyor.

Enflasyonu, tüketici harcamalarını etkileyen akaryakıt fiyatları ulaşımı da doğrudan etkiliyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artış enflasyon rakamlarının da artışına maruz kalınmasını sağlıyor. Arz talep dengesinin sebebiyle de artış gösteren petrol fiyatları hem iç hem de dış piyasaları olumsuz olarak etkiliyor.