100 bin TL'si olan voliyi vurdu! Banka bir ayda 55 bin TL ödeyecek

Türkiye'de mevduat faizleri, son günlerde dikkat çekici bir yükseliş trendine girdi. Bankalar, müşteri çekmek adına 32 günlük vadeli mevduata yıllık yüzde 42-49 arasında faiz sunuyorlar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre, mevduat faizlerindeki en yüksek seviye, 3 aylık vadede gerçekleşti.

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 45'e çıkarmasıyla birlikte, piyasadaki likiditeyi artırmak adına depo alım ihaleleri düzenlemeye başladığı görülüyor. Bu hamle, bankaların yüksek faiz nedeniyle kredi vermede zorlanmasına karşın, mevduat faizlerindeki yüksek seviyeyi koruma çabası olarak değerlendiriliyor.

100 bin lirasını 1 yıl boyunca her ay anapara+faiz yenileyerek mevduata yatıran bir kişi, yüzde 45 yıllık faizle yıl sonunda parasını 155 bin 545 liraya çıkarabiliyor. Ancak, bu tutardan yüzde 5 oranında stopaj kesintisi gerçekleşiyor ve kümülatif getiri yüzde 55.41 oluyor. Bu durum, mevduat faizinin enflasyon karşısında negatif bir reel getiri sağladığını gösteriyor.

Döviz mevduatlarında da önemli bir artış yaşanıyor. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 1 milyar 33,30 milyon dolar arttı. Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 655,20 milyon dolar artarken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 378,20 milyon dolar artış gösterdi.





Ancak, bu yüksek mevduat faizleri enflasyona karşı negatif bir durumu beraberinde getiriyor. Yüzde 45 yıllık mevduat faizinin 1 yıldaki kümülatif getirisi yüzde 55 olmasına rağmen, enflasyon yüzde 64.77 olarak gerçekleşti. Bu durum, mevduat faizinin reel getirisinin negatif olduğunu ortaya koyuyor.

Ayrıca, Merkez Bankası'nın rezervlerinde de düşüş yaşandığı görülüyor. Brüt döviz rezervleri bir önceki haftaya göre 931 milyon dolar azaldı. Döviz rezervleri 90 milyar 365 milyon dolar seviyesinden 89 milyar 315 milyon dolara gerilerken, altın rezervleri ise 47 milyar 725 milyon dolardan 48 milyar 6 milyon dolara yükseldi.

Bu gelişmelerle birlikte, yatırımcılar ve tasarruf sahipleri, mevduat faizlerindeki artışın ekonomik dinamikleri nasıl etkileyeceği konusunda dikkatli bir şekilde takip etmeye devam ediyor.

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