Her ay iki maaş ödemesi yapılacak! 5 ay sonra beklenen zam şimdi imzalandı

2024 yılı zamları açıklanmaya devam ediyor. Aralık ayının sonunda asgari ücret zammı sonrasında bu taban orandan zamlar özel sektör ve belediyeler ile birlikte kamu kurum ve kuruluşları için uygulamaya devam ediyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 49,11'lik zam akabinde maaşlar 17.002 TL'ye yükselirken, bu zam oranı belediye çalışanları için taban zammı olarak imzalanıyor. Ocak ve Şubat ayları belediyeler için zam görüşmeleri ile devam ederken, seçim senesi sebebiyle yüzde 100 üzerinde zam yapan belediyeler de açıklanabiliyor. Kimi belediye zamları öncülük ederken, kimi belediye zam görüşmeleri de hüsranla sonuçlanabiliyor.





BELEDİYE ZAM AÇIKLAMASI

Son olarak zam görüşmeleri için yapılan toplu sözleşme toplantısında yüzde 100'lük zamma imza atılırken, personelin mutluluğu da sosyal medya gündemine yansıdı. Sabah saatlerinde Şehitkamil Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Gaziantep Şubesi arasında düzenlenen toplu iş görüşmesi neticesi sosyal medya hesabında paylaşıldı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 2023 yılına istinaden yüzde 100'lük zam yapıldığı belirtildi.





ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ ZAMMI

Yapılan zam kapsamında 2 çocuğu olan bir çalışanın en düşük maaşının 29 bin lira olduğu açıklandı. Fadıloğlu açıklamasında ''İkramiye ve bayram destekleriyle birlikte aylık ortalama 32 bin 800 TL oldu” dedi.

İkramiye ve bayram desteklerine de yapılan zam akabinde yeni zam 32 bin 800 TL oldu. Normalde toplu iş görüşmelerinin süresinin 1 yıl olduğu belirtilirken 7. ayda direkt, doğrudan yüzde 12 buçuk zam uygulaması belediye tarafından verildi.