15 bankadan bol keseden atış! Emekli için coşkuyu verdiler

Emeklilik, hayatın önemli bir dönüm noktası olarak bilinirken, yaşan standartları son yıllarda geçim sınırın kat be kat altında seyretmesi, emekliyi dar gelirli kapsamına dahil etmiştir. Bu kapsamda emekli maaşlarına enflasyondan fazla zam yapılması alım gücünün korunması adına büyük önem arz etmektedir.Emekli maaşlarının sınırlı olduğu ve emekliye yetmediği gerçeğinden yola çıkan bankalar, emekli promosyonu kampanyalarında emekliye ekonomik anlamda rahatlama sağlamayı hedeflemektedir.



Bankalar tarafından özellikle de son dönemde emekliye yönelik bir çok destek programı başlatılmaya devam ediyor. Özellikle de emekli promosyonu kampanyaları oldukça yoğun ilgiye maruz kalıyorş SGK ile banaklar arasında imzalanan protokoller gereği maaş dilimlerine göre değişen asgari promosyon tutarları uygulanırken, bankalar kendi kampanyaları kapsamında bu tutarları oldukça yüksek seviyelere çıkarıyor. Emekli portföyünü arttırmak, müşteri memnuniyetinin korunması adına adım atan bankalar, ek kampanyaları ile birlikte emekl promosyonu tutarını arttırmaya devam ediyor.





Emekli maaşını taşıyan emekli, promosyona ek olarak kampanyalara dahil olması durumunda daha fazla promosyon ödemesi alabiliyor. Bankalar arasında başlatılan ek promosyon kampanyaları arasında da otomatik ödeme talimatı verme, emekli yakını getirme veya kredi kartıyla belirli tutarda harcama yapma gibi şartlar, promosyon ödemelerinin artmasına olanak sağlıyor. Hatta bazı bankalar, hiçbir ek şart olmaksızın artı promosyon imkanları sunuyor. Bir çok özel banka emekli promosyonunda oldukça cesur rakamlar sunarken, kamu bankaları da düzenledikleri kampanyaları ile ekstra getiri imkanı sağlıyor. Bu bankalar, emekli maaş dilimlerine göre 6.250 TL'den başlayarak 15.000 TL'ye kadar ulaşan promosyon ödemeleri yapıyor. Ayrıca, otomatik ödeme talimatı gibi ek şartların karşılanması durumunda, chip para ve benzeri ekstra destekler de sağlanıyor.

BANKA BANKA EMEKLİ PROMOSYONU

Akbank Emekli promosyonu kampanyasında 17.500 TL'ye kadar ödeme yapacağını taahhüt ediyor. Maaş aralığına göre 15.000 TL promosyon ödemesi yapan banka 2.500 TL otomatik fatura talimatı ödemesİ sağlıyor. Denizbank ile kamu bankaları emekli maaş aralığına göre 8.000 TL 12.000 TL arasında ödeme yapıyor. Garanti Bankası ise en yüksek promosyon tutarını 15.000 TL'ye çıkartmış bulunuyor. ING Bank promosyonu ise 15.000 TL ek olarak 3.000 TL otomatik fatura talimatı şeklinde emekliye sağlanıyor Şekerbank, Kuveyt Türk ve İş Bankası da 12.000 TL maaş aralığına göre ek ödeme yapıyor. Finansbank 15.000 TL promosyon ödemesini istinaden 1200 TL emekli desteği sağlıyor