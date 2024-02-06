Şubat bitmeden promosyon tek seferde gelecek! 23.050 TL ödeme hesaba şipşak geçecek

7 seneden beri promosyon ödemeleri vatandaşa ek gelir sağlaması sebebiyle en çok merak edilen konulardan oluyor. Bankalar SGK ile yaptığı anlaşma kapsamında emekli promosyonu ödemesi sağlıyor. Emekli promosyonları 3 yıl aynı bankadan maaş alacağını taahhüt eden emekliye sağlanırken, bu ödemeler ödül mahiyetinde tek seferlik ve geri ödemesiz olarak sunuluyor. Emekli maaşlarına yapılan yüzde 49,25 zam sonrasında emekli promosyonları da güncellemeye girmeye başlamış bulunuyor. Bu kapsamda ödemeler 10 bin liranın üzerinde seyredebiliyor.

2024 MAAŞ PROMOSYONLARI

Emekliye sağlanan promosyon fırsatından çalışanlar da faydalanabiliyor. Emekli promosyon ödemesi alacağı bankayı kendisi seçerken, çalışan için durum biraz farklı seyredebiliyor. Bu kapsamda işveren ya müdürler ile banka yöneticilerini bir araya getiren ihale sonucunda en yüksek ödemeyi sunan banka ile mutabakata varılıyor.





2024 yılı zamları sonrasında en çok dikkat çeken ödemeler promosyon ödemeleri olarak gündeme çıkıyor. 2023 yılında özellikle de verilen düşük promosyon tutarları ile dikkat çeken MEM promosyonları 2024 yılı itibari ile tekrardan yükselişe geçmiş benziyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan MEM promosyon ihalesinde kazanan Yapı Kredi Bankası olurken, MEM personeline 30.000 TL ödeme yapacağı gündeme çıkmış bulunuyor.

MEM PROMOSYONLARI 2024

Afşin Milli Eğitim Müdürlüğü ile bankalar arasında düzenlenen ihale sonucunda en yüksek ödeme yapacağını açıklayan Yapı Kredi Bankası personel başına 29.200 TL promosyon sağlayacak. Düşük seyreden MEM promosyonları arasında dikkat çeken bu ihale ile öğretmenlere verilen tutarlar yükseliyor dedirtti.

Çok sayıda MEM personeline müjdeli haber, Afşin Milli Eğitim Müdürlüğün tarafından verildi. Yapılan açıklamada 15 Şubat itibari ile 36 aylık iş sözleşmesi imzaladıklarını açıklayan Afşin MEM yetkilileri, Yapı Kredisi Bankası'nın 23.050 TL ödeyeceğini belirtti.