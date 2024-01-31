Parasını evde değil bankada tutan yaşadı! O banka parası olanı asgari ücrete bağlıyor

Türkiye'de bankacılık sektöründe 1-3 aylık mevduat faizlerinde yaşanan düşüşle beraber yatırımcılar direkt etkilenmeye başlandı. Yatırımcıların mevduat getirilerinde yeni stratejiler geliştirildi. 220 bin TL'lik mevduat için Türkiye'deki bazı bankaların açıklanmasıyla aylık faiz oranlarında yatırımcılar için çeşitli seçenekler sunuldu.

BANKALARIN FAİZ ORANLAR

CEPTETEB, Marifetli Hesap: %45.00 faiz oranı ile 8.245,48 TL net kazanç.

Türkiye Finans, Günlük Hesap: %45.00 kar payı oranı ile 8.245,48 TL net kazanç.

N Kolay, N Kolay Bono: %44.00 faiz oranı ile 8.062,25 TL net kazanç.

Denizbank, Hoş Geldin Faizi: %44.00 faiz oranı ile 8.062,25 TL net kazanç.

Hayat Finans, Katılma Hesabı: %42.25 kar payı oranı ile 7.741,59 TL net kazanç.



YATIRIMCILARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Mevduat faiz oranlarında değişimler yakından takip edilirken yatırımların en iyi şekilde değerlenmelerde yapıldı. Yatırımcıların mevduat oranlarının değerlendirilmesiyle beraber dikkat edilmesi gereken durumlar belirlendi.

-Mevduat faiz oranların da yatırımcıların elde edeceği geliri doğrudan etkilenir. Yatırımcılar, farklı bankaların faiz oranlarına bakılarak en yüksek banka tercih edilir.

-Uzun vadeli mevduatlar daha yüksek faiz getirisiyle beraber yatırımcılar, mevduat vade seçerken ihtiyaç ve beklentileri göz önünde bulundurulur.

-Mevduat hesaplarında faiz oranları ve vade dışında farklı özelliklere bakılarak soma bankalar, mevduat hesaplarına ek fırsat sağlanır.

