18-55 yaş arasında müjde! 5 dakikada onay alınıp 1650 TL ödeniyor

Devlet tarafından dar gelirli vatandaşı sosyal hayata dahil etmek, özel ihtiyaçlarını karşılamak ya da kimseye muhtaç olmadan yaşamasını sağlamak amacıyla bir çok destek ödemesi sunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen hane ve bireyler, destek ödemelerinden düzenli ya da tek seferlik olarak faydalanabiliyor . 18-55 yaş arasında bireye sunulan bir destek de işe yönlendirme yardımı olarak biliniyor. İşe yönlendirme yardımından herhangi bir sosyal yardımdan faydalanan ve İŞKUR kaydı olan birey faydalanabiliyor.

Devlet dar gelirli vatandaşa ihtiyaçları çerçevesinde birçok destek ödemesi sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda sosyal desteklerden faydalanan ve iş arayan bireylere de iş arama sürecinde birçok ödeme yapılıyor. İş görüşmesine giden bireyin gideseye kadar olan süreçteki masraflarının karşılanması adına destek ödemesi yapılıyor. Aktif iş arayışı olan ve bu arayışı da İŞKUR tarafından yapıyor olan birey yılda en fazla 3 sefer olmak üzere aylık net asgari ücretin %10'una kadar destek ödemesi alabiliyor.





İŞKUR İŞE YÖNLENDİRME DESTEĞİ

İstihdamın sağlanması adına başlatılan bu destek kapsamında devlet vatandaşa iş bulma kapısını aralıyor. İŞKUR üzerinden duyurulan ilanlara başvuru yapıp iş görüşmesine giden bireye ihtiyaçların karşılanması adına sağlanan destek tek seferlik 550 TL'ye tekabül tekabül ediyor.

18 55 yaş arasında olan ve sosyal yardımlardan faydalanan bireyin iş görüşmesine gidebilmesi için yol parası ve tıraş ücreti gibi masrafların karşılanması için SYDV tarafından yılda en fazla 3 defa ödeme koşulu ile 550 TL destek sağlanıyor.

İŞE YÖNLENDİRME YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

İŞKUR kaydı olan kişi işe yönlendirildiği bilgisini sunması akabinde 30 gün içerisinde bağlı bulunduğu SYD Vakfı'na müracaat etmesi gerekiyor. Aktif olarak iş görüşmesine giden birey, başvurması sonrasında gerekli şartları sağlıyor ise ödemeler otomatik olarak başvuru sırasında vereceği İBAN'a aktarılıyor.