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350 TL'ye tencere, 200 TL'ye tava... A101 28 Mart indirimleri mutfakları yeniletiyor

A101 28 Mart aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Kadınlara mutfaklarını yeniletecekk bir çok indirim sunuluyor.

Yayın Tarihi: 25.03.2024 09:07
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 09:07
350 TL'ye tencere, 200 TL'ye tava... A101 28 Mart indirimleri mutfakları yeniletiyor

2024 yılı zamları her kalemde ürün alımı konusunda vatandaşı zorlamaya devam ediyor. Vatandaş alternatif ürünlere yönelirken, özellikle de zincir marketleri tarafından sunulan indirim kampanyaları, evleri ve epleri doldurabiliyor. Haftanın belirli günlerini indirim günü olarak belirleyen kimi msrktler, hafta hafta araştırılıyor. İhtiyacı olan ürünü indirimli amka isteyen müşteri, market kapılarında adeta sıra oluşturmaya devam ediyor. A101 marketleri de her Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğ ile vatandaşın evine en uygun fiyatlarla ürün tedariğini sağlıyor. Yüzlerce kategorideki ürünler, indirimli fiyatları ile cepleri şenlendiriyor. 

A101 marketler zinciri haftanın indirim kataloğunu günler öncesinden yayınlıyor. Bu sayede ihtiyacı olan vatandaş, ürününü indirimli fiyata ulaşacağı tarihte markkeetki yerini aldı. A101 28 Mart indirimli ürünler listesi yayınlandı. Gıda, temizlik malzemelerinin yanı sıra kadınların mutfaklarını yeniletecek fırsatların da bir araya geldiği gözlemleniyor. Özellikle de tava ve tencerelerini yenilemek isteyen vatandaş, artan fiyatlara istinaden, A101 tencere fiyatlarını görünce, en yakın markete akın edeceğe benziyor.

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A101 28 MART PERŞEMBE  İNDİRİMLERİ

A101 her hafta her kesime hitap edecek indirimli ürünlerini listelemeye devam ediyor. A101 28 Mart Perşembe indirimli ürünler listesinde mutfak eşyaları konusunda indirim sağlayacakları açıklamış bulunuyor. Tava tencere gibi birçok ürün bu kapsamda 3 nisan'a kadar raflarda bekleyecek.

Cem Gusto marka tencere fiyatları 350 TL ile 200 TL arasında değişkenlik gösterecek. Ezme derin tencere fiyatı 349 liraya raflarda yer alacak iken ezme tava 199 liraya satışa sunulacak. Balık tavası ise 249 liraya satılacak. 

Kadınları sevindiren indirimli ürünler sitesinde en çok mutfak ürünleri dikkat çekeceğe benziyor. Saklama kapları, emaye tencere, çaydanlık takımı, servis gereçleri gibi yüzlerce ürün, 28 Mart perşembe günü kadınları a101'e davet ettiriyor. 28 Mart Perşembe günü başlayacak olan aktüel ürünler listesi 3 Nisan'a kadar geçerli olacağı bilinirken vatandaş ihtiyacı olan ürünü erken almak konusunda mağazaya akın edeceğe benziyor

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