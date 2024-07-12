4A- 4B- 4C'liye Temmuz müjdesi! Zam sonrası ek ödemelerde zam onayı! Temmuz maaşlarında ödeniyor

16 milyondan fazla emekli için zam konusu büyük önem arz ediyor. Emekli birey kendisine açıklaması yapılacak olan Temmuz ayı zam oranını merakla takip ediyor. Emekli maaşlarına enflasyona ek olarak zam yapılıp yapılmayacağı konusu şaibseini korurken, konu ile alakalı olarak gözler hükümetten gelecek olan açıklamayı bekliyor. Emekli için müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Zam açıklamasını merakla bekleyen emekliye bankalar tarasından zam müjdesi veriliyor. Bankalardan gelen promosyon zammı ile emekli adeta şenleneceğe benziyor.

Bu seferki müjdeli haber Akbank'tan geldi. Akbank, emekli promosyon ücretlerini yükselterek ödemeyi emeklilere adeta altın tepside ikram sunuyor. Emekli promosyonundan faydalanmak için başvuru yollarını kolaylaştıran Akbank, emeklinin oturduğu yerden tüm işlemlerini tammalaması imkanını da sunuyor. Banka tarafından yapılan açıklamada Temmuz ayı emekli promosyonu tutarının 15.000 TL’ye kadar olduğu belirtilirken, promosyona ek ödeme işe birlikte bu tutarın arttırıldığını belirtmiş bulunuyor. Peki Temmuz 2024'te Akbank'ta emekli promosyonu ne kadar oldu?





AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

• 10.000 TL altı maaş: 6.250 TL

• 10.000 TL - 14.999 TL maaş: 10.000 TL

• 15.000 TL - 19.999 TL maaş: 12.500 TL

• 20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL

Akbank’ın emekliye sunduğu ek ödemenin sadece bu kadar olduğunu düşünen emekli yanılıyor. Banka tarafından başlatılan Temmuz ayı kampanyasında artı 2500 TL ek promosyon ödemesi yapılacağı belirtilmiş bulunuyor. 31 Temmuz’a kadar Akbank müşterisi olan ve kredi kartı hizmeti satın alan emekliye belirlenen şartları sağlaması durumunda 2500 TL ek ödeme yapılıyor.

Maaş zammına ek olarak promosyon ödemesini de yüksek almak isteyen emeklinin hemen Akbank’a başvurması gerekiyor. Özellikle de emekli müşteri portföyünü arttırmak isteyen banka, sunduğu ek avantajlar ile de dikkatleri üzerine topluyor.