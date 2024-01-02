5000 TL’ye telefon mu olur? demeyin! Herkesin severek kullandığı Xiaomi modelleri o markette indirimde

Migros market, temel gıda ve temizlik ürünlerinde indirimlerini peş peşe duyururken bu sefer farklı bir kategoride indirim kampanyasına da imza atmayı unutmadı. Elektronik kategorisinde Xiaomi marka telefonlardan bir çoğunu indirimli şekilde satışa çıkardığını duyuran Migros marketler, %11 indirim kampanyasına imza attı. 5299 TL’den başlayan telefon fiyatlarıyla vatandaşlar yeni yıla girdiğini ilk günlerinde indirimli telefon sahibi olabilecek.

5299 TL’DEN BAŞLAYAN FİYATLAR

Migros marketler yeni yılın ilk günlerinde yine vatandaşların yüzlerini güldürecek kampanyaya imza attı. indirimli ve uygun fiyata telefon sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Migros marketlere koşarak birbirinden indirimli telefonlara göz atabilirler. Xiaomi marka telefonların bir çok modelinde başlatılan indirim kampanyası ile bu telefonlar 5949 TL’den 5299 TL’ye kadar düşecek.

Xiaomi Redmi 12C 4/128 Gri Cep Telefonu



Xiaomi Red Mi 12C 4/128Gb Mavi Cep Telefonu



Xiaomi Redmi 12C 4/128Gb Gri Cep Telefonu



Xiaomi Redmi 12C 4/128Gb Mavi Cep Telefonu







%11’in yanı sıra %4 ve %3 oranında kampanyalarda mevcut.

TELEFONLARDA FARKLI UYGUN İNDİRİMLER SİZLERİ BEKLİYOR

Migros marketler tarafından elektronik ürünler kategorisinde başlatılan bu kampanyada yalnızca %11 indirim deği,l %4 ve %3 indirim kampanyaları da Vatandaşı bekliyor. Yine Xiaomi marka telefonun farklı modelleri %4 indirimle 8199 TL’den 7899 TL’ye düşüyor. Tecno Spark marka bir diğer telefon ise %3 indirimle 6499 TL’den 6299 TL’ye düşecek. İndirimli fırsatlardan yararlanmak için Migros marketlere uğrayabilir, telefonu incelemesi yapabilirsiniz.

Xiaomi Redmi 12 8/128Gb Gümüş Cep Telefonu



Xiaomi Redmi 12 8/128Gb Siyah Cep Telefonu



Tecno Spark 10C 8/128 GB Siyah Cep Telefonu



Tecno Spark 10C 8/128 GB Mavi Cep Telefonu





