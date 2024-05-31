7500 TL bayram ikramiyesi almak için son gün! Akın akın başvuruya gideceksiniz

Kurban Bayramı ve yaz tatiline sayılı günler kala tatil ve seyahat planı hazırlıkları başladı. Bayram tatili sebebiyle memleketine gitme ya da yılın yorgunluğunu atma hayali kuran vatandaşa özel olarak bayram hediyesi kampanyası sunulurken, kampanya kapsamında yapılacak harcamalara 7500 TL'ye varan iade yapılacak.

TAtil planı kuran vatandaşa müjdeli haber. En son Nisan ayı sonunda biteceği açıklanan kampanyanın uzatıldığı ve Mayıs sonuna kadar devam edeceği belirtilmişti. Söz konusu Mayıs kampanyası bugün itibari ile son bulacak. İster banka müşterisi olsun isterse de mobil müşteri olma işlemlerini henüz tamamlamış olmuş, kampanyaya katılım şartını tamamlayıp, harcama yapılması akabinde belirlenen harcamaya göre bayram hediyesi ödemesi yapılacak.





Yapı Kredi tarafından başlatılan kampanya kapsamında müşterilerine 7.500 TL'ye varan Worldpuan hediye edecek. Bu kampanya, 16 Haziran'da başlayacak olan Kurban Bayramı tatili için plan yapanlara büyük avantajlar sunacağa benzerken, başvuru için bugün tatilbudur.com, TatilBudur mobil uygulaması ve TatilBudur çağrı merkezinden rezervasyon yapan ve banka kredi kartı kullanan müşteriye özel imkanlar tanınacak.

YAPI KREDİ BAYRAM TATİLİ KAMPANYASI

Oldukça ilgi gören ve bayram tatilini indirimli olarak satın alınmasını sağlayan bu kampanyaya katılım şartı bulunuyor. Bu katılımlar ise oldukça basit. World Mobil uygulamasını indiren ve kampanyaya giriş yapan müşteriler, yapacakları harcamının tutarına göre Worldpuan kazanabilecekler. Kampanyadan bireysel kredi kartı kullanıcıları faydalanabilecek ve her müşteri kampanyaya bir kre dahil olacak.





Sadece yeni rezervasyonlar için geçerli olan kampanyaya dahil olmak için acele etmeniz gerekiyor. Kampanya bugün sona erecek. Banka tarafından başlatılan kampanyadan faydalanmak için hemen mobil uygulama ya da internet bankacılığı aracılığı ile kampanyalarım sekmesinden ilgili kampanyaya girip, ''katıl'' butonunu tıklamanız gerekiyor. Kurban Bayramına özel tatil planı yapan birey, bu kampanya ile bütçesini düzene sokarak avantajlı alışverişe dahil olacak.