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9 banka çıldırdı! Bayram borcu olmasın diye faizler sıfırlandı

Bankaların sunduğu avantajlar tercih edilebilirliği arttırırken, faizlerin de tavan rakam uygulamasının devam ettiği şu günlerde faizsiz kredi destekleri yakından takip ediliyor.

Yayın Tarihi: 15.02.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 12:22
9 banka çıldırdı! Bayram borcu olmasın diye faizler sıfırlandı

Enflasyon rakamlarının hat safhada seyrettiği günümüzde vatandaş acil ödemeleri için bankalara yönelmekte. Bankaların sunduğu avantajlar tercih edilebilirliği arttırırken, faizlerin de tavan rakam uygulamasının devam ettiği şu günlerde faizsiz kredi destekleri yakından takip ediliyor. Bankalar ay ay kampanya güncellemeleri sunmakta iken, bu kapsamda kredilerin de faizlerinde değişimler olabiliyor. Şubat ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde bankalar da son güncellemelerini sunmuş bulunuyor. İşte Merakla araştırılan faizsiz kredi veren bankalar listesi...

Enflasyonla mücadele eden vatandaş acil nakit ihtiyacı durumunda bankaların sunduğu kampanyaları takip edebiliyor. Bankalar ise özellikle de yeni müşteri kazanma kapsamında 0 faiz imkanı ile kredi verebiliyor. Bankaların verdiği faizsiz krediler genelde sıfır faizli nakit avans kampanyaları olarak bilinirken, yeni müşteri olunması ve akabinde de kredi kartı başvurulması durumunda bu imkandan faydalanılabiliniyor.

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Bankaların sunduğu bu imkan tutar olarak az olsa da acil ihtiyacı olan vatandaşa ilaç gibi gelebiliyor. Mobil uygulama üzerinden müşteri olunması ve kredi kartı çıkartılması durumunda geçmiş kredi puanınıza göre limit belirlenebiliyor.

FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR

9 banka Şubat ayı içerisinde faizsiz kredi kampanyalarını açıkladı. Albaraka Türk Hoş geldin finansmanı adı altında yeni müşterisine özel olarak sunulan kampanyada 6 ay vade ile 15.000 lira limitle kredi veriyor. Yapı Kredi Bankası da yeni müşterilerine özel 15 BİN lira nakit avans artı Chippin üyesi olan müşterisine de 5000 lira artı sağlayarak 0 faizli olarak 20.000 lira kredi imkanı sağlıyor.

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Enpara 6 ay vade ile Yeni müşterisine 10 bin lira ödeme yapıyor. Denizbank'ta aynı tutarda ödemeyi anında hesaplara aktarıyor. QNB Finansbank Şubat ayı kampanyasında 6 ay vadeli 10.000 lira nakit avans ve 6 ay 10.000 lira krediyi sıfır faiz imkanı ile ödüyor. Garanti Bankası 0 faizli kredi kapsamında tutarı diğer bankalara göre biraz yüksek tutuyor. Bu kapsamda 20.000 lira taksit nakit avans ile birlikte 10.000 lira faizsiz kredi veriyor.

Akbank, Garanti Bankası ile eş tutarda kredi ödemesi sağlıyor. Türkiye İş Bankası'nın yeni müşterilerine özel olarak başlattığı kampanyada 30.000 lira belirlenen limit %0 faiz imkanı ile sunuluyor. CepteTeb de 20.000 lira limitle açtığı %0 faiz Kredi kampanyasına 6 ay vadede ödenme imkanı sunuyor

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