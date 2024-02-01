Adına kayıtlı doğalgaz aboneliği olanlara 3500 TL yardım! O kişilerin direkt hesabına yatacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklaması, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir konuyu gündeme taşıdı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, doğalgaz destek ödemelerinin hesaplara yatırıldığını duyurarak vatandaşları hesaplarını kontrol etmeye davet etti. Bu beklenen ödeme, milyonlarca kişinin merakla beklediği bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çeşitli destek ödemeleriyle vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Doğalgaz destek ödemeleri de bu kapsamda önemli bir yer tutuyor. 2024 yılında gerçekleştirilen doğalgaz yardım parası ödemeleriyle ilgili Bakan Göktaş'ın yaptığı açıklama, bu ödemelerin başladığını ve hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldığını gösteriyor.





Bakan Göktaş'ın açıklamalarına göre, 09:00 itibariyle doğalgaz tüketim desteği almaya hak kazanan 383 bin kişiye toplamda 304,5 milyon TL ödeme yapılmış durumda. Bu destekle, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ekim, kasım ve aralık aylarını kapsayan ocak ayı ödeme döneminde maddi bir destek sağlanmış oldu.

Bakan, özellikle doğal gaz alt yapısına sahip yerleşim yerlerinde yaşayan ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan vatandaşlara yönelik bu desteğin devam edeceğini vurguladı. Bu açıklama, hükümetin sosyal yardımlar kapsamında enerji ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik attığı adımların bir yansıması olarak ön plana çıkıyor. Doğalgaz destek ödemeleriyle ilgili yapılan bu ödeme, milyonlarca ailenin ekonomik rahatlamasına katkı sağlayacak.