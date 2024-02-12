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Bankalarda faiz depremi! 7 banka bir oldu: Hesabı olanlar dehşete düşecek

Bankalardan faiz depremleri yayınlanırken 7 bankanın işbirliği ile avantajlar sunuldu. Mevduat faizleri değişirken vade günü detayına dikkat edildi. Merkez Bankası'nın verilerine göre en yüksek faiz 3 aylık oluştu.

Yayın Tarihi: 12.02.2024 22:44
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 22:44
Bankalarda faiz depremi! 7 banka bir oldu: Hesabı olanlar dehşete düşecek

Mevduat faizlerinde değişiklik yapılırken kazançlarda artış yaşandı. 32 günlük mevduata yıllık yüzde 42-45-47-49 oranında faiz veren bankalar müşteri sayısını artırmaya çalışıyor. Merkez Bankası'nın verileri üzerine en yüksek faiz 3 aylıktan hesaplanırken vade günleri dikkat çekti.
mevduat faizleri
Bankaların müşteriler üzerinde başlattığı avantajlarla beraber hesabı olanları şaşırtan bilgiler verildi. Vade gün sayılarıyla beraber kazancın artırıldığı belirtildi. Mevduat faizlerinde değişikliğe gidilirken vade günü ortaya çıktı. Merkez Bankası verileri üzerinde müşterilere özel imkanlar sağlandı.

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