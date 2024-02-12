Mevduat faizlerinde değişiklik yapılırken kazançlarda artış yaşandı. 32 günlük mevduata yıllık yüzde 42-45-47-49 oranında faiz veren bankalar müşteri sayısını artırmaya çalışıyor. Merkez Bankası'nın verileri üzerine en yüksek faiz 3 aylıktan hesaplanırken vade günleri dikkat çekti.
Bankaların müşteriler üzerinde başlattığı avantajlarla beraber hesabı olanları şaşırtan bilgiler verildi. Vade gün sayılarıyla beraber kazancın artırıldığı belirtildi. Mevduat faizlerinde değişikliğe gidilirken vade günü ortaya çıktı. Merkez Bankası verileri üzerinde müşterilere özel imkanlar sağlandı.
Mevduat faizlerinde değişiklik yapılırken kazançlarda artış yaşandı. 32 günlük mevduata yıllık yüzde 42-45-47-49 oranında faiz veren bankalar müşteri sayısını artırmaya çalışıyor. Merkez Bankası'nın verileri üzerine en yüksek faiz 3 aylıktan hesaplanırken vade günleri dikkat çekti.
ÇOK OKUNAN HABERLER
Acil nakit ihtiyacı olanlara 30.000 TL nakit destek! 36 ayda rahat rahat geri ödeme fırsatı
Tapusu olup bunu yapmayan dizlerini dövecek! Bu hak bir daha verilmeyecek
Bankalarda faiz depremi! 7 banka bir oldu: Hesabı olanlar dehşete düşecek
Resimdeki farklı sandalyeyi bulmak için 6 saniyeniz var! Keskin nişancı gözüne sahip olanlar bulabiliyor
Koşa koşa giden emekliye 6 bin lira artı ödeme! Promosyona ek ödenecek
Pırasayı bugüne kadar hep yanlış pişirmişiz! Meğer bunu ekleyince lezzeti beşe katlanıyormuş
Emekli bayram ikramiyesini müjde diye açıkladı! Asgari ücret ve emekli zammını bilmişti
Hyundai fiyat listesini sil baştan değiştirdi! Fiyatları gören bayilere akın edecek
O bankada hesabı olan yaşadı! 7500 TL tek seferlik nakit destek verilecek
PTT duyurdu, e-Devlet başvuruları açtı! Formu doldurmayan yardım hakkını kaybedecek
Ön lisans ve lisans mezunlarına yüksek maaşla memur olma fırsatı! O kurum, memur, sekreter ve hizmetli alacak
Vatandaşın pazardan poşet poşet doldurduğu pembe domates 40 TL oldu!