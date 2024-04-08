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Akaryakıt kabusu gerçek oluyor! Akaryakıta dev zam tarihi verildi: 60 TL gerçek oluyor

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada seçimden sonraki süreçte ilerleyen günlerde vatandaşın büyük zam yağmuruna maruz kalacağı ve bununla alakalı olarak zor günlerinde yaklaştığı ifade ediliyor.

Yayın Tarihi: 08.04.2024 09:07
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 09:07
Akaryakıt kabusu gerçek oluyor! Akaryakıta dev zam tarihi verildi: 60 TL gerçek oluyor

Geçtiğimiz aylarda ortaya atılan iddialar sonrasında bir çok zammın seçimlerden sonrasına ertelendiği belirtilmişti. Yapılan açıklamalarda bu iddialar ile kaos ortamının artmasının hedeflendiği belirtilirken, 2 Nisan itibari ile birçok ürüne zam yapılmaya başladı. 

Nisan yerel seçimleri akabinde Türkiye'de ekonomik belirsizlik ve endişeleri arttığı gözlemleniyor. Söz konusu iddialar ile alakalı bakanlık tarafından yapılan açıklamada doğruluk payı taşımadığı belirtilirken, uzmanların da konu ile alakalı birçok yorumu bulunuyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada seçimden sonraki süreçte ilerleyen günlerde vatandaşın büyük zam yağmuruna maruz kalacağı ve bununla alakalı olarak zor günlerinde yaklaştığı ifade ediliyor. 

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BÜYÜK ZAMLAR GELİYOR

Ekonomist Remzi Özdemir'de seçimler akabinde yapılacak olan zamlar konusunda pek umutlu olmadığını açıkladı. Katıldığı televizyon programında seçimler ile alakalı yaptığı açıklamada AK Parti'nin 4 yılda vatandaşa memnun etmeye dair bir kaygısının olmadığını belirterek 2. parti sıfatına düştüğünü ifade etti. Emeklinin ve çalışanın; Asgari ücret ve emekli zammı beklentisine girmemesi gerektiğini belirten isim ''Eğer ki zam olsaydı zaten seçimler öncesinde bu açıklanırdı'' dedi. 

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AKARYAKIT 60 TL OLACAK

Özdemir'in açıklamasının en can alan kısmı ise akaryakıt fiyatları konusunda yaptığı yorum oldu. Sigara ve otoyollara yapılan zamların akabinde, iletişim sektörüne gelecek olan zammı bilen ve adeta telefon etmeye korkacağız dedirten zamların uygulamaya gireceğini söyleyen uzman isim, akaryakıt fiyatlarında da kısa süre içerisinde ciddi bir artışın yaşanacağını söyledi. Akaryakıt fiyatları için rakam veren İSİM, ''60 TL'yi göreceğiz'' dedi. Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde faktör olan petrol fiyatlarının Geçtiğimiz ay 77 dolar rakamından kısa süre içerisinde 90 dolara ulaşmasının akaryakıta zam olarak yansıyacağını öngören isim Önümüzdeki ay sonuna doğru 100 doları geçeceği ve bunun da akaryakıt fiyatlarını 60 TL'ye fırlatacağını ve ülkemizdeki Dış Ticaret dengesinin bozularak durumun yine vatandaşı etkileyeceğini belirtti

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