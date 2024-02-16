Tapusunda adı soyadı yazanlar dikkat! O bankadan yüz binlerce lira ödeme çıktı

Ziraat Bankası aracılığıyla 100 bin liralık ödeme yapılacak. Tapusu olan kişilere nakit müjdesi verildi. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TAPUSU OLANLARA 100 BİN LİRA

Ziraat Bankası, gayrimenkul sahibi milyonlarca kişiye müjdeyi verdi. Bankadan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre, tapulu vatandaşlara 100 bin TL'ye kadar gayrimenkul teminatı ile konut kredisi verilecek. Bu hamlenin, nakit ihtiyacı olan ancak bankalardan kredi almakta zorlanan kişilere büyük kolaylık sağlaması bekleniyor. Merkez bankasının parasal sıkılaştırma politikası sebebiyle bankaların borç verme faiz oranları arttı ve kredi onay işlemleri zorlaştı. Bu durum nedeniyle insanlar maddi sıkıntı yaşıyor ancak Ziraat Bank'ın bu yeni finansman seçeneği pek çok kişiye çıkış yolu sağlayacak. Ziraat Bankası'nın sunduğu konut kredisi ihtiyaç kredileri, ev sahiplerinin büyük ihtiyaçlarına yönelik uzun vadeli, düşük maliyetli finansman çözümleri sunmaktadır. Tapu sahipleri gayrimenkullerini teminat olarak bankaya ipotek ettirerek bu krediden faydalanabilmektedir. Bu kredi ev, iş yeri ve imarlı gayrimenkuller için geçerli olup, ekspertiz değerine göre kredi limiti değişmektedir.

Konut için ekspertiz değerinin yüzde 80’i,

İş yeri için ekspertiz değerinin yüzde 75’i,

İmarlı arsa için yüzde 50’sine kadar kredi kullanılabiliyor.





Vade seçenekleri kredi tutarına göre değişmektedir. 50 bin liraya kadar kredilerde 36 aya kadar, 50 bin 1 lira ile 100 bin lira arasındaki kredilerde 24 aya, 100 bin 1 lira üzeri kredilerde ise 12 aya kadar vade imkanı bulunmaktadır. İpotekli bir konuta ipotek koyarken banka gerekli görmesi durumunda ek teminat talep edebilir. Bu kampanyadan faydalanmak isteyenler tapu sahipleri, tapuları ile birlikte herhangi bir Ziraat Bankası şubesine başvurabilirler. Tapu garantisi sayesinde kredi onay süreci diğer kredi türlerine göre çok daha hızlı ve kolaydır. Bu durum özellikle nakit ihtiyacı olan ve acil kredi almak isteyenler için büyük bir avantajdır. Ziraat Bankası'nın yeni finansman paketi, maddi sıkıntı yaşayan kişilere yardım finansmanı çözümleri sunarken, mülk sahiplerinin de gayrimenkullerini nakde çevirmesine olanak sağlıyor. Merakla beklenen bu fırsat, Ziraat Bankası'nın finansal desteğinin ve müşteri odaklı hizmet anlayışının bir göstergesidir.