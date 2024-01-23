Yüzde 102 zam onayı verildi! En düşük maaş 40.000 TL'yi geçecek

2024 zamlı maaş açıklamaları milyonlarca birey tarafından bekleniyor. Emekli, memur, çalışan, özel sektör, kurum, kuruluş, belediye fark etmeksizin yeni yıl zam açıklamaları gün gün yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda öncülük eden yüksek oranlı maaş açıklamaları da ayakta alkışlatıyor. Özel şirket ve asgari ücret zammı dışında genel olarak senelik zamlar 6 aylık enflasyon rakamı taban olmak üzere şekillenmekte. Çoğu şirket zam tabanını yüzde 50'den açıklarken, kimi zamlarda yüzde 150'lere kadar ulaşabiliyor. Son zam açıklaması ünlü firma çalışanlarını ilgilendiriyor. Devam eden görüşmeler kapsamında son dakika yapılan açıklamada varılan mutabakatta zam oranı yüzde 102 olarak açıklandı. Yapılan açıklama sonrasında çalışan kutlama düzenledi.

Ülkenin önde gelen ve en çok tanınan şirketlerinden olan Otokar'da çalışan binlerce işçinin maaşına yüzde 102 zam yapıldığı açıklandı. Sakarya'da Türk Traktör, Otokar'da çalışan binlerce metal işçisi ve otomotivciler yeni maaşlarını yüzde 102 zamlı olarak alacak.





METAL-İŞ AÇIKLADI

Metal-İş sendikası ve yetkililer arasında 6. toplantıda anlaşmaya varıldığının aştı çizilirken, sonuçların açıklanması sonrasında neticeyi belirten Metal-İş oldu. Yapılan açıklamada “Toplu İş Sözleşmesi süreci bugün anlaşmayla sonuçlandı; zafer direnen metal işçisinin oldu. İşçiler yüzde 102 zam alacaklar.” denildi.

İŞÇİLERE BAYRAM BAŞLADI

Yapılan zamda kazanan tarafın işçiler olduğu belirtilirken, Türk Metal Sendikası Sakarya Şube Başkanı Olcay Meriç'i ayakta alkışladı.