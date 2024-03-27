Bist 100
8.827,67 0%
DOLAR
32,24 0,19%
EURO
35,13 0,71%
ALTIN
2.260,3 0,81%

32 TL'ye uçuş biletiniz hazır: Bugün ve yarın geçerli olacak geç kalmayan alacak

Son düzenlenen kampanya duyurusu Pegasus tarafından sunulmuş bulunuyor. Pegasus tarafından başlatılan indirim kampanyasında fiyatların 1 euro ya kadar düştüğü gözlemleniyor.

Yayın Tarihi: 27.03.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 13:48
32 TL'ye uçuş biletiniz hazır: Bugün ve yarın geçerli olacak geç kalmayan alacak

Türk Hava Yolları'nın yeni markası AJET tarafından yapılan tanıtım programlarının süre geldiği şu günlerde diğer hava yolları şirketleri de bu kampanyalara dahil olmaya başladı. Birbiri halinde rekabet ortamına dahil ola hava yolları şirketleri tarafından duyurulan kampanyalar, her ürün ve hizmete yapılan zamlar sonrasında dikkat çekmeye başladı. Özellikle de 2024 yılı yılbaşı zamları akabinde ulaşım tercihini ertelemek zorunda kalan vatandaşa özel olarak bayrama ramak kala açıklaması yapılan bu kampanyalar ile cepleri ferahlatacak uçuş imkanı sağlanıyor. 

Son düzenlenen kampanya duyurusu Pegasus tarafından sunulmuş bulunuyor. Pegasus tarafından başlatılan indirim kampanyasında fiyatların 1 euro ya kadar düştüğü gözlemleniyor. 

tl

Türkiye'nin önde gelen havayolu firmalarından olan Pegasus yurt dışı uçuş kampanyası başlattı. 27 28 Mart'ta geçerli olacak kampanya kapsamında alınan biletler Ekim 2024- Mart 2025 tarihleri arasındaki seyahatler için geçerli olacak. Ajet tarafından düzenlenen yurt dışı Bir euro ve bir dolar indirimli bilet kampanyası akabinde Pegasus'tan da bir indirim duyuruldu. 

Pegasus yurtdışı uçuşlarına özel olarak başlattığı kampanya ile birlikte Ekim ve Mart ayı aralıklarındaki seyahatlerde €1 bilet kampanyasına başlattığını duyurdu. Bu kapsamda stokların 100.000 bilet olduğum açıklandı.

€1 + vergilerle birlikte geçerli olan hatlar: İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Kayser,i Gaziantep, Samsun, Trabzon, Elazığ ve Antalya olarak açıklanırken; gidilecek olan yurt dışı yerler ise Brüksel, Budapeşte, Berlin, Atina, Cenevre, Bükreş, Köln, Kuveyt, Münih, Prag, Sofia, Tiran Üsküp, Zürih, Frankfurt gibi birçok bölgeyi kapsayacak

İLGİLİ HABERLER

Aurası en yüksek 3 burç belli oldu! Çekicilikleri metrelerce öteden belli oluyor

Aurası en yüksek 3 burç belli oldu! Çekicilikleri metrelerce öteden belli oluyor

Dünya yansa yıkılmayan 3 burç! Güçleri herkese ilham oluyor

Dünya yansa yıkılmayan 3 burç! Güçleri herkese ilham oluyor

Milyonlarca haneye müjde geldi! 1.635 TL başvuranın yanına kar kalacak

Milyonlarca haneye müjde geldi! 1.635 TL başvuranın yanına kar kalacak

İlkokul- Lisede okuyan çocuğu olan hanelere müjde! 10.660 TL Mart ayında ödeniyor

İlkokul- Lisede okuyan çocuğu olan hanelere müjde! 10.660 TL Mart ayında ödeniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
2
Akbank füze bağladı! Mart bitmeden 37.100 TL promosyon ödüyor
3
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük maaş alana 10 bin lira bayram ikramiye tarih netleşti
4
Cebinde Ziraat Bankkart'ı olan hemen başvursun! Hesaplara 1000 TL Ramazan hediyesi verilecek
5
TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar saat 18.00'de IBAN'a baksın! Tek tek hesaplara yatacak
6
Yeni açıklandı! Maaşlar yarısından fazla artacak artı yüzde 10 zam ilavesi! 3 aylık farklar da hesaplarda
7
Cebinizden bir kuruş fazla para çıkmayacak! Akbank faizsiz kredi başvurularını açtı

Dünya yansa yıkılmayan 3 burç! Güçleri herkese ilham oluyor

32 TL'ye uçuş biletiniz hazır: Bugün ve yarın geçerli olacak geç kalmayan alacak

İlkokul- Lisede okuyan çocuğu olan hanelere müjde! 10.660 TL Mart ayında ödeniyor

Cebinde Akbank kart olan 2000 TL kazanacak! Telefondan tek SMS'e anında hesapta

3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak

Omega 3 zengini, bir kaşığı şifa saçıyor! Hem kemikleri hem hafızayı fişek gibi yapıyor

Resmen duyuruldu! Emekliye zamlı ödemeler 28 Mart'ta başlıyor

Milyonlarca haneye müjde geldi! 1.635 TL başvuranın yanına kar kalacak

Akbank çalışana da promosyon veriyor! Başvurana 7500 TL promosyon ödemesi

Reklamlardaki kızarmış tavuğun sırrı açığa çıktı! Meğer nar gibi kızarmasını bu sağlıyormuş

Aurası en yüksek 3 burç belli oldu! Çekicilikleri metrelerce öteden belli oluyor

Zam bombardımanına indirim arası! Aracına benzin, motorin, LPG alacaklara müjde geldi