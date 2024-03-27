32 TL'ye uçuş biletiniz hazır: Bugün ve yarın geçerli olacak geç kalmayan alacak

Türk Hava Yolları'nın yeni markası AJET tarafından yapılan tanıtım programlarının süre geldiği şu günlerde diğer hava yolları şirketleri de bu kampanyalara dahil olmaya başladı. Birbiri halinde rekabet ortamına dahil ola hava yolları şirketleri tarafından duyurulan kampanyalar, her ürün ve hizmete yapılan zamlar sonrasında dikkat çekmeye başladı. Özellikle de 2024 yılı yılbaşı zamları akabinde ulaşım tercihini ertelemek zorunda kalan vatandaşa özel olarak bayrama ramak kala açıklaması yapılan bu kampanyalar ile cepleri ferahlatacak uçuş imkanı sağlanıyor.

Son düzenlenen kampanya duyurusu Pegasus tarafından sunulmuş bulunuyor. Pegasus tarafından başlatılan indirim kampanyasında fiyatların 1 euro ya kadar düştüğü gözlemleniyor.





Türkiye'nin önde gelen havayolu firmalarından olan Pegasus yurt dışı uçuş kampanyası başlattı. 27 28 Mart'ta geçerli olacak kampanya kapsamında alınan biletler Ekim 2024- Mart 2025 tarihleri arasındaki seyahatler için geçerli olacak. Ajet tarafından düzenlenen yurt dışı Bir euro ve bir dolar indirimli bilet kampanyası akabinde Pegasus'tan da bir indirim duyuruldu.

Pegasus yurtdışı uçuşlarına özel olarak başlattığı kampanya ile birlikte Ekim ve Mart ayı aralıklarındaki seyahatlerde €1 bilet kampanyasına başlattığını duyurdu. Bu kapsamda stokların 100.000 bilet olduğum açıklandı.

€1 + vergilerle birlikte geçerli olan hatlar: İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Kayser,i Gaziantep, Samsun, Trabzon, Elazığ ve Antalya olarak açıklanırken; gidilecek olan yurt dışı yerler ise Brüksel, Budapeşte, Berlin, Atina, Cenevre, Bükreş, Köln, Kuveyt, Münih, Prag, Sofia, Tiran Üsküp, Zürih, Frankfurt gibi birçok bölgeyi kapsayacak