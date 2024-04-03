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O büyük zam müjdesi akşam 19.25'te geldi! Temmuz ayında yüzde 30 zam- 8 ay kar ödemesi

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat geçtiğimiz gün iftar programında ardı arkası kesilmeyen müjdelerini sıraladı.

Yayın Tarihi: 03.04.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 12:07
O büyük zam müjdesi akşam 19.25'te geldi! Temmuz ayında yüzde 30 zam- 8 ay kar ödemesi

Seçim akabinde maaş zammı açıklamaları devam ediyor. Gerek emekli gerekse de memur gözünü Temmuz ayında yapılacak olan zam oranına çevrili beklerken, bir çok sektörden de Temmuz zammı açıklamaları ile birlikte yeni alınan kararlar açıklanmaya devam ediyor.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat geçtiğimiz gün iftar programında ardı arkası kesilmeyen müjdelerini sıraladı. Bolat tarafından yapılan açıklamada çalışanlara Temmuz ayı zam oranı belirtilirken, buna ek olarak kar payı müjdesi de verdi.

TEMMUZ DA ZAM YAĞMURU

Başkan Bolat ilk müjdeyi Temmuz ayında yapılacak olan zam ile alakalı olarak verdi. Temmuz ayı itibarıyla bütün personelin maaşlarına %30 zam yapılacağını belirten Bolat yapılacak zam ile birlikte enflasyondaki artışın telafi edileceğini belirtti.

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MAAŞLARA KAR PAYI EKLENTİSİ

Bolat tarafından verilen 2. müjdede ise 2024 yılının sonuna kadar tüm personele kar payı dağıtılacağı belirtildi. Şirketin her ay aldığı karından çalışanların da pay alacağı belirtilirken bu kapsamda Bolat, çalışanın motivasyonunun artacağını da sözlerine ekledi. İftar sofrasını şenlendiren açıklama sonrasında TSS personeli bu yeni kararları büyük bir sevinçle karşılarken teşekkürlerini sunmayı da unutmadı. Şirket tarafından yapılan zam ve kar payı dağıtımının tüm personeli ilgilendireceği açıklanırken, zammın Temmuz ayı maaşlarına yansıyacağı ve kar payı dağıtımının ise 2024 yılının sonuna kadar şirketin karına göre ödeneceği belirtildi

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