Akbank kira parasının yarısını ödeyerek ev sahibi olma imkanını açıkladı! İşte o meşhur kampanya

Konut kredisi kullanmadan ev sahibi olmanın neredeyse imkansız olduğu şu günlerde kenarda yatırımı olan vatandaş bankalara yönelmeye devam ediyor. Son senelerde ev fiyatlarının kat be kat artması ev sahibi olma imkanını imkansız hale getirirken, kira fiyatlarının da artması kiracıların cebini boşaltmaya devam ediyor. Bankaların sunduğu kampanyalar bu kapsamda ön planda tercih edilebiliyor. Düşük faiz, yüksek tutar ve uzun vade imkanı, ev hayali kuran vatandaşı cezbediyor. Akbank tarafından açıklanan konut kredisi kampanyasında ise bahsi geçen tüm cezbedici seçeneklerin bir arada olduğu belirtilmiş bulunuyor. Akbank tarafından başlatılan konut kredisi kampanyası ilk evini kuracak olan vatandaşın hayallerini gerçekleşmesine olanak sağlıyor.





Akbank İlk Evim kampanyası adı altında başlayan konut kredisi kampanyasında, %2,80'den başlayan faiz oranları ve 120 aya kadar sunulan vade seçenekleri bireyi hayallerindeki eve kavuşturuyor. 2,80'den başlayan faiz oranları bütçeleri zorlamadan ev sahibi olunabilmesini sağlamaktayken 120 aya kadar olan vadede en uygun Ödeme planının oluşturulmasına imkan veriyor.

Akbank konut kredisi kampanyasına başvurmak isteyen birey Akbank mobil uygulaması ya da internet bankacılığı üzerinden başvuru yapabileceği gibi en yakın şubeye giderek de kolayca işlemleri tamamlayabiliyor. Bütçeye uygun olarak esnek ödeme planlarını sunan banka, geri ödeme konusunda rahatlık imkanı tanıyor.

AKBANK KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Düzenli geliri olan, 18 yaş üzeri birey kredi notunun da uygun olması durumunda Akbank ilk evim konut kredisi kampanyasına başvurusu yapabilmektedir. Tüm konut tipleri için geçerli olan kampanya kapsamında verilecek olan kredinin tutarı müşterinin kredi risk profiline odaklı olarak sağlanmaktadır. Faiz oranları ve vade seçenekleri içinde aynı uygulama devreye girmiş bulunmaktadır. Akbank resmi internet sitesinde örnek ödeme tablosu da oluşturulmuş bulunmaktadır. 300.000 lira tutar ve 24 ay vade ile 2.80 faiz oranından faydalanan vatandaş Aylık 8.717 TL ödeyerek ev sahibi olabilmektedir