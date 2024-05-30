12 Haziran’da 2.000 TL ödemeniz hazır! Banka müşteriyi davet ediyor

Bankalar vatandaşa yönelik olarak kampanyalarını güncellemeye devam ediyor. Genel olarak ay başlarında başlayan kampanyalar ay sonunda sona ermekte iken, ay sonuna yaklaşılması ile birlikte uyarılar da yapılmaya başlıyor. Ürün ve hizmet zamlarından bunalan vatandaşa yönelik bir çok kampanya açıklanmaya devam ederken, geri iade fırsatı sunan ya da bedava alışveriş yapılmasına imkan sağlayan kampanyalar oldukça dikkat çekiyor.

Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte, yılın yorgunluğunu atmak üzere düzenlenen kampanyalar ile alakalı açıklamalar gün gün yapılmaya devam ediyor. İş Bankası tarafından ay başında başlatılan kampanya ile alakalı olarak banka, zamanın da önemli olduğunu hatırlatıyor.

2.000 TL’ye varan MaxiPuan kazanma şansı sağlayan İş Bankası tatil kampanyasından faydalanmak için yarın son gün, acele edilmesi konusunda banka uyarıyor.





İŞ BANKASI TATİL KAMPANYASI

İş Bankası ETS ile anlaşması kapsamında belirlenen şartları sağlayan müşterisine özel olarak sunduğu kampanyasında 2 bin liraya varan geri iade fırsatını açıkladı.

31 Mayıs tarihine kadar Bankamatik Kartı veya Maximum Kart ile ETS’deki seçili yurt içi otellerinde belirli tutarlar arasında yapılacak alışverişler MaxiPuan kazanılmasını sağlayacak. 5.000 TL – 9.999 TL arası ilk alışverişte 500 TL, 10.000 TL – 19.999 TL arası ilk alışverişte 1.000 TL, 20.000 TL ve üzeri ilk alışverişte ise tam 2.000 TL MaxiPuan müşteriyi bekliyor.





Kampanya ile alakalı olarak banka tarafından kampanya koşulları bankanın resmi internet sitesinde yer alan kampanyalar kısmında yer alıyor. Kampanyada harcama yapmadan önce mobil uygulama ya da internet bankacılığı aracılığı ile başvuru yapılması gerekiyor. Kampanya kapsamında hak sahibi olunan MaxiPuan'lar 12 Haziran 2024 tarihinde kampanya koşullarını sağlayan en son kullanılan karta yüklenecek iken 31 Temmuz’a kadar kullanma süresi bulunuyor. Bankanın kampanyaya katılım şartı olarak İşCep veya Maximum Mobil uygulamasının kullanılması gerekliliği de bildirilmiş bulunuyor. Yapılan rezervasyon akabinde hak sahibinin hesabına tutar yüklense de, rezervasyonun iptal edilmesi durumunda ödemenin geri alınacağı belirtildi.

Her müşterinin sadece bir kere katılım sağlayacağı kampanyada ödemelerin farklı kartlarla yapılması durumunda ilk ödemenin yapıldığı karta MaxiPuan yüklenecektir. En fazla kazanılacak tutar 2.000 TL MaxiPuan olarak açıklanmış bulunuyor.