Akşam 18.00'de TCKN ile e-Devlet hesabınıza girin! Ödemeler aktarıldı

Hükümet tarafından uzun zamandır dar gelirli hanelere Aile Bakanlığı tarafından destek sağlanırken, üreticiye yönelik destekler de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hafta hafta sağlanmaya devam ediyor. Çiftçiye, üreticiye destek olunması adına Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çeşitli kalemlerde ödeme sağlanırken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından da hafta hafta bilgilemdirme paylaşımı kamuoyunu sunuluyor.

GÜBRE VE MAZOT DESTEĞİ HESAPLARA AKTARILACAK

Üretimin arttırlması, arzın yükselesi ve talebin altta kalması bu sayede de fiyatların ucuzlaması amacıyla sağlanan ve üreticinin ürettiği ürüne sahip çıkması hedeflenen Tarımsal Destek ödemeleri çeşitli kalemlerde Cuma günleri saat 18.00'den sonra hesaplara aktarılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı İbrahim Yumaklı tarafından sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bugün itibari ile toplamda hak sahiplerinin hesabına 9 milyar lira aktarılacağı belirtildi.





Üreticilerimize desteklerimiz devam ediyor.



Bugün yaklaşık 9️⃣ milyar liralık mazot ve gübre destek ödemesi ülkesi için üreten çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor.



Türkiye Yüzyılı üreticinin de yüzyılı olacak. pic.twitter.com/dIS57bc7Wf — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) Mart 1, 2024

İBRAHİM YUMAKLI TARIMSAL DESTEK AÇIKLAMASI

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çok fazla kalemde destek ödemesi gönderiliyor. Bu kalmeler arasında en merakla beklenen Mazot ve gübre desteği olurken, merakla beklenen açıklama bugün yapılmış bulunuyor. Bugün 18.00 itibari ile toplam 8 milyar 998 milyon 174 bin 300 TL mazot ve gübre desteğinin hesaplara aktarılacağı açıklanırken, hak sahibi ÇKS kayıtlı çiftçinin TC Kimlik numarası son hanesine ödeneceği beelirtilmişl bulunuyor.