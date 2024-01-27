Halkbank ihtiyaç kredilerinde şaha kalktı! Düşük taksitle 200.000 TL kredi dağıtıyor

Halkbank 200 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyasını başlattı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HALKBANK 200 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ

Son dönemlerde nakit sıkıntısı yaşayan vatandaşlar bankaların uygun faiz oranlı ve yüksek limitli ihtiyaç kredisi kampanyalarını yakından takip ediyor. Halkbank tarafından yapılan son duyuruya göre banka müşterilerine 70 bin TL'ye kadar verdiği ihtiyaç kredisi kampanyalarında güncelleme yapıldı ve yeni limit 200 bin TL olarak belirlendi. Nakit sıkıntısı çeken müşteriler 200 bin TL'ye varan ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak.





Daha yüksek limitli kredi başvurusu yapmak için banka şubelerine gidebilirsiniz. 100 bin TL ve üstü krediler için en fazla 12 ay vade, 50 bin TL'ye kadar olan kredilere 36 ay vade, 50 bin TL ile 100 bin TL aralığındaki krediler için 24 ay vade seçeneği sunuluyor. Vade süreleri BDDK tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde uygulanıyor. 200 bin TL ihtiyaç kredisi için yüzde 3.95 oranında faiz uygulanıyor ve 12 ay vadeli kredi başvurusu yaparsanız aylık taksiti 22 bin 737 TL, toplam geri ödeme tutarı ise 272 bin TL olarak hesaplanıyor.