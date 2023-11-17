Altın Almak İsteyenler Bu Habere Dikkat! Kesilmiş Altın’ Nedir? Altın Alırken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Kuyumcular, vatandaşları ‘kesilmiş altın’ tuzağına karşı uyarıyor

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, altın fiyatlarının yüksek olması nedeniyle ucuz yollu altın arayışına giren vatandaşlara, ‘kesilmiş altın’ adı verilen ve ayarını sadece uzmanların belirleyebildiği ürünler konusunda dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Özman, bu tür altınların üzerinde herhangi bir barkot, damga veya garanti belgesi olmadığını, art niyetli kişilerin bu durumu fırsat bilerek vatandaşları dolandırabileceğini belirtti.

‘Kesilmiş altın’ nedir?

Özman, 'kesilmiş altın’ın, kuyumcularda yarı mamul olarak bulunan ve işlenmemiş halde müşterilere sunulan bir ürün olduğunu anlattı. Bu altınların, 1 kiloluk külçelerden silindirde çekilerek uzatılan ve makasla kesilen parçalar olduğunu ifade eden Özman, “Bu altınlar, paketli altınlara göre daha ucuz olduğu için bazı vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Ancak bu altınların ayarını anlamak çok zor. Sadece çok iyi profesyoneller bunu ayırt edebilir. Bu altınların içinde ne olduğunu, 24 ayar mı yoksa daha düşük bir ayar mı olduğunu bilemezsiniz. Bu altınları alıp bozdurmak istediğinizde de kuyumcular size güvenmeyebilir. Bu yüzden bu altınları almak son derece riskli ve sakıncalıdır” dedi.

Garantili altın alınmalı

Özman, altın almak isteyen vatandaşlara, paketli, garantili ve üzerinde damga, seri numarası ve karekod bulunan altınları almalarını tavsiye etti. Özman, “Bu altınlar hem güvenli hem de bozdururken zarar etmezsiniz. Süslenmek için alınan ziynet eşyaları yatırım aracı değildir. Bunlar da altın ama orta vadeli yatırımlar için para kazandırmaz. Bankaya mevduat yatırmak gibi düşünüyorsanız 24 ayar gram altın alınmalıdır. Altın, uzun vadede yatırımcısına kazandıran bir araçtır. Döviz fiyatlarındaki düşüşe rağmen altın değerini koruyor ve artıyor. Bu fiyatlardan da altın alınabilir. Türkiye ekonomisini de düşünürsek enflasyonun kırılması için yoğun politikalar uygulanmıyor. Ani bir enflasyon düşüşü hedeflenmiyor, yavaş yavaş bir düşüş hedefleniyor. Bu da döviz ve altın fiyatlarının altına düşmeyeceğini gösteriyor. Altın, ekonomide çok hızlı bir fren olmayacağı için artmasa bize en azından düşmeyecektir” diye konuştu.

Özman, Samsun’da 24 ayar has altının 1875 TL, altının ONS’unun 1985 dolar, bileziğin gramının 1805 TL, çeyrek altının 3125 TL, ata liraların da 12800 TL’den satıldığını sözlerine ekledi.