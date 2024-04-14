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Altın fiyatlarında dananın kuyruğu o tarihte kopacak! Uzman isimden korkutan uyarı

Bayram öncesinde rekor seviyelere ulaşan altın fiyatlarının ilerleyişi hakkında değerlendirmelerde bulunan analistler, altın piyasasının artık geri dönüşü olmayan bir ivme kazandığını belirtiyorlar. İşte altın piyasasındaki son durum... 

Yayın Tarihi: 14.04.2024 07:40
Güncelleme Tarihi: 14.04.2024 07:40
Altın fiyatlarında dananın kuyruğu o tarihte kopacak! Uzman isimden korkutan uyarı

Altın fiyatlarının gelecekteki seyri merak konusu olurken, “Altın, geri dönülmez bir yola girdi” şeklinde yorumlar yapılıyor. Altın fiyatlarının ne kadar olacağı ise piyasadaki dinamiklere ve küresel ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişkenlik göstereceği bir gerçek...

altın piyasası

Tarih boyunca güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen altın, yatırımcıların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Son zamanlarda gözle görülür bir artış sergileyen altın fiyatları, şimdilik istikrarını koruyor. 

Ons altın, 2 bin 300 dolarlık direnç noktasını test ettikten sonra, Türkiye’de gram altın fiyatları 2 bin 400 TL seviyelerinde işlem görmeye başladı. Altın fiyatlarının ileride ne kadar artacağı ise ekonomik faktörlere ve piyasa dinamiklerine bağlı olarak değişebilir.

altın değerleri

"OK YAYDAN ÇIKTI!"

Altın fiyatları konusunda değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, yatırımcıları “Ok yaydan çıktı” ifadesiyle uyararak, ons altının beklenmedik hareketler sergileyebileceğini söyledi. Memiş, ons altının 2 bin 320 dolar seviyesine ulaşarak 2300 dolarlık psikolojik direnci aştığını vurgulayarak, mevcut durumu özetledi. 

altın hakkında

"ONS ALTININ HEDEFİ 2 BİN 350 DOLAR"

İslam Memiş’in yaptığı açıklamalara göre, ons altında 100 ila 150 dolarlık bir düşüş yaşanabileceğini belirtti. Ayrıca, ons altının mevcut hedefinin 2 bin 350 dolar seviyesi olduğunu ifade etti. Ancak, bu artışın yılın ikinci çeyreğinin başlarında gerçekleşmesinin sağlıklı olmadığını da belirtti.

ALTINA YATIRIM YAPILMALI MI?

Altın yatırımı yapmanın doğru olup olmadığı konusunda İslam Memiş, gram altının 2 bin 425 ila 2 bin 453 TL arasında üç kez test edildiğini belirtti. 



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