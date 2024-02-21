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Altını olup bunu bilmeyenin etekleri tutuşacak! Altın kahini büyük sırrı açıkladı

Altın yatırımcılarına önemli uyarılar uzman isimden geldi! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 09:10
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 09:10
Altını olup bunu bilmeyenin etekleri tutuşacak! Altın kahini büyük sırrı açıkladı

Altın yatırımcıları piyasa hareketliliğini yakından takip ediyor. Uzman isim tahminlerini açıkladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

UZMAN İSİMDEN ALTIN YORUMLARI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın piyasasında yaşanan hareketliliği yorumladı. Memiş, küresel ekonomik belirsizliklerin olduğu sıralarda altın almanın mantıklı olacağını söyledi. Altın fiyatlarında yaşanan yükselişin enflasyon sonuçları olduğuna söyleyen Memiş, böyle dönemlerde para çekme işlemlerinin satın alma fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi ve artışların FED kararları sonrasında durup devam edeceğini söyledi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın piyasasıyla ilgili şu açıklamaları yaptı; 'ONS altın 2028 dolar ile 2058 dolar aralığında işlem görüyor. Arada 20 dolar fark var. Bu da 2 bin 34 dolar seviyeleri. 

islam memiş'ten altın fiyatlarıyla ilgili açıklamalar

2 bin 2 bin 50 dolar aralığı aynı ama düşüşler kalıcı değil. Bu sebeple dijital değerler 2 bin 30, 2 bin 20, 2 bin dolar seviyelerinin yanında 2 bin 50 dolar seviyelerinin altına düşecek. Bunlar bizim için alım fırsatı. Düşüş elbet kalıcı değil. Bu sebeple değerlendirmelerin böyle yapılması gerekli. Gram altın fiyatlarına 2 bin 50 TL destek seviyesi. 2 bin 70 TL ise direnç seviyesi. ONS altındaki düşüşler gram altın cinsinden hissedilmeyecek. Dolar gram altına tutunuyor. Gram altındaki bundan sonraki beklenti 2 bin 90 TL, senenin ilk çeyreğinde 2 bin1 50 TL, yaz aylarında 2 bin 500 TL ile 2 bin 700 TL seviyeleri. Sene sonunda 3 bin TL seviyelerine yükselecek.' 

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.

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