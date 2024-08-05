Araç sahiplerini ilgilendiriyor! 2500 TL geri ödeme yıl sonuna kadar yapılıyor

Bankaların ay ay düzenledikleri kamanyaları tüm dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Müşteri kazanmak ya da müşterisini başka bankalara kaptırmamak adına her sektör ile yapılan anlaşma kapsamında kampanyalar düzenleyen bankalar, geri iade fırsatları ile dikkat çekiyor. 7'den 77'ye kampanya odaklı olarak dikkatleri üzerine çeken bankalar, Ağustos ayına girilmesi ile bir çok sektör ile yapılan anlaşması kapsamında bir çok geri iade fırsatını sunuyor. Son yıllarda düzenlediği kampanyaları ve kampanyalarının çeşitliliği ile müşteri portföyünü arttıran Akbank, Ağustos ayı kampanyasında dikkatleri üzerine toplayacağa benziyor. Özellikle de aracı olan herkesi yakından ilgilendiren kampanyada sağlanan geri ödeme imkanı, alışverişlerden keyif alınmasını sağlıyor.





AKBANK ELEKTRİKLİ TAŞIT KAMPANYASI

Sürdürülebili enerji olarak son zamanlarda en çok tercih edilenler arasında yer alan elektrikli araç sahiplerini ilgilendiren gelişmelerde düzenlenen kampanyada 2500 TL imkanı sağlanıyor. Akbank, elektrikli araç sahiplerine özel sunduğu kampanya ile şarj masraflarında büyük bir indirim imkanı sunuyor. 31 Aralık 2024'e kadar Akbank banka kartı ile yapılan tüm şarj işlemlerinde aylık 500 TL senede ise 2500 TL geri ödeme imkanı sağlanıyor. Müşterilerin bu kampanyadan yararlanabilmesi için Akbank Mobil uygulamasında yer alan "Tam Senlik Fırsatlar" programı altındaki "Elektrikli Araç Sahiplerine Özel Fırsatlar" bölümünde kampanyaya dahil olmaları gerekiyor. Bu fırsat, ZES, E-Şarj, Voltrun, Trugo, 360 Enerji, Tunçmatik, RHG Enerji ve Monokon gibi platformlardaki harcamalarda geçerli olacağı da belirtilmiş bulunuyor. Yüzde 20 olarak sağlanacak indirim ay içerisinde toplam 500 TL kazanç sağlayacak iken yıl sonuna kadar maksimum 2500 TL kazanma imkanı sağlanıyor.





AKBANK TAŞIT KREDİSİ KAMPANYASI

Akbank tarafından sürdürülebilir enerji kullanımına yönelim için başlatılan kampanyalar sadece iade ile kalmış değilk. Öte yandan Akbank tarafından başlatılan kampanyada Çevre Dostu Taşıt Kredisi imkanı da sağlanıyor. Sadece başvuru şartına avantajlı faiz oranlarını sunan Akbank, kişiye özel geri ödeme seçenekleri ile de dikkat çekiyor.

Elektrikli araç alımı sağlanmasının yanın sıra alım sonrasında da müştesinin yanında olan Akbank, E-kasko sigortası ile de destek sağlıyor. Araçta herhangi bir sebeple oluşacak olan hasara karşı kasko imlanı sunan banka, bu kampanyası ile büyük destek sağlayacak.