Asgari ücret zam kararı hükümetten çıktı! Tespit Komisyonu bir araya gelecek

Türkiye'de asgari ücretle alakalı olarak bir çok gelişme yakından takip ediliyor. Asgari ücrete Temmuz ayında zamyapılıp yapılmayacağı ile alakalı olarak spekülasyonlar devam ederken, gözler Bakan Işıkhan'dan gelecek son açıklamalara çevrili merakla bekliyor. Geçmiş yıllarda, Temmuz ayında asgari ücrete zam yapıldığı ve böylece yılda iki kez zam yapıldığı biliniyor. Son zam, geçen Aralık ayında yapıldı ve 2024 yılı süresince asgari ücret, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak şekillendi. Ancak, bu yıl ikinci bir zam yapılıp yapılmayacağı henüz belirsiz.

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ZAMMI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret Temmuz zammı ile alakalı son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan Asgari ücretin hükümet tarafından belirlenmediğini belirterek, asgari ücret tespit komisyonunun sözünün geçerli olduğunu açıkladı. Bakanlık olarak işçi ve işveren kesmi bir araya getirmek ile yükümlü olduklarını belirten Işıkhan müzakerelerin sağlaması konusunda görev aldıklarını ifade etti.





BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Bakan Işıkhan açıklamasında Temmuz ayında artış yapılmayacağı göz önünde bulundurularak Ocak ayında Buna göre yüksek tutarlı bir artış yapıldığını sözlerine ekledi. Geçtiğimiz hafta bakan tarafından yapılan başka bir açıklamada 'Asgari ücrete ara zam gündemde yok' ifadesi kullanılmıştı.

Mecliste gazetecilere verdiği demeçte Işıkhan asgari ücrete zam yapılmayacağını belirtti. Ocak ayında alınan kararın arkasında olduklarını belirten Işıkhan, Temmuz ayında enflasyon ve sözleşmeler ile birlikte emekli aylığına zamlı yansıtılacağını açıklarken herhangi bir toplantı yapılmayacağını da sözlerine ekledi. Bakan Işıkhan'ın açıklaması doğrultusunda Şimdilik asgari ücrete ikinci bir zam yapılmayacağı biliniyor. Ancak işçi ve işveren kesimin bir arada gelebileceği bilgileri de paylaşılmaya devam ediyor.