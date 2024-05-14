Bist 100
10.166,4 1%
DOLAR
32,26 -0,06%
EURO
34,91 0,24%
ALTIN
2.426,34 0,56%

Asgari ücret zam kararı hükümetten çıktı! Tespit Komisyonu bir araya gelecek

Asgari ücrete Temmuz zammı yapılacak mı? sorusunun yanıtına istinaden gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 14.05.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 13:46
Asgari ücret zam kararı hükümetten çıktı! Tespit Komisyonu bir araya gelecek

Türkiye'de asgari ücretle alakalı olarak bir çok gelişme yakından takip ediliyor. Asgari ücrete Temmuz ayında zamyapılıp yapılmayacağı ile alakalı olarak spekülasyonlar devam ederken, gözler Bakan Işıkhan'dan gelecek son açıklamalara çevrili merakla bekliyor. Geçmiş yıllarda, Temmuz ayında asgari ücrete zam yapıldığı ve böylece yılda iki kez zam yapıldığı biliniyor. Son zam, geçen Aralık ayında yapıldı ve 2024 yılı süresince asgari ücret, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak şekillendi. Ancak, bu yıl ikinci bir zam yapılıp yapılmayacağı henüz belirsiz.

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ZAMMI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret Temmuz zammı ile alakalı son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan Asgari ücretin hükümet tarafından belirlenmediğini belirterek, asgari ücret tespit komisyonunun sözünün geçerli olduğunu açıkladı. Bakanlık olarak işçi ve işveren kesmi bir araya getirmek ile yükümlü olduklarını belirten Işıkhan müzakerelerin sağlaması konusunda görev aldıklarını ifade etti. 

tll

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Bakan Işıkhan açıklamasında Temmuz ayında artış yapılmayacağı göz önünde bulundurularak Ocak ayında Buna göre yüksek tutarlı bir artış yapıldığını sözlerine ekledi. Geçtiğimiz hafta bakan tarafından yapılan başka bir açıklamada 'Asgari ücrete ara zam gündemde yok' ifadesi kullanılmıştı.

Mecliste gazetecilere verdiği demeçte Işıkhan asgari ücrete zam yapılmayacağını belirtti. Ocak ayında alınan kararın arkasında olduklarını belirten Işıkhan, Temmuz ayında enflasyon ve sözleşmeler ile birlikte emekli aylığına zamlı yansıtılacağını açıklarken herhangi bir toplantı yapılmayacağını da sözlerine ekledi. Bakan Işıkhan'ın açıklaması doğrultusunda Şimdilik asgari ücrete ikinci bir zam yapılmayacağı biliniyor. Ancak işçi ve işveren kesimin bir arada gelebileceği bilgileri de paylaşılmaya devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

100 yaşını görmek isteyen sürekli yiyor! Ölümsüzlük iksiri gibi tesir ediyor

O emeklilerin beş kuruş ödemesine gerek yok! Bu şartı sağlıyorsa muaf olacak

Ehliyeti olan başvuruya akın edecek! İş Bankası'ndan yüksek maaşlı personel alımı

Büyükşehir Belediyesi personel alımını duyurdu! Başvurular internetten

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
4
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
5
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
6
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
7
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı

Evi olmayana devlet 500.000 TL destek verecek! Bakanlık'tan kaçmaz destek

Arabası olanlar sonunda oh çekecek! 6 gün sonra resmen başlıyor

Su faturası desteği onay aldı! Faturanız yüzde 30 düşecek

Koşulsuz şartsız 3600 TL nakit destek geldi! Listede adı olanlar yaşadı

Büyükşehir Belediyesi personel alımını duyurdu! Başvurular internetten

Asgari ücret zam kararı hükümetten çıktı! Tespit Komisyonu bir araya gelecek

Garanti Bankası'ndan 10.000 TL acil nakit ödeme! Hiçbir şart aranmayacak

O emeklilerin beş kuruş ödemesine gerek yok! Bu şartı sağlıyorsa muaf olacak

100 yaşını görmek isteyen sürekli yiyor! Ölümsüzlük iksiri gibi tesir ediyor

Migros o ürünleri 25 TL'ye indirdi! Migros aktüel indirimi çok konuşulacak

En az ilkokul mezunu olmak yetiyor! Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak

Ehliyeti olan başvuruya akın edecek! İş Bankası'ndan yüksek maaşlı personel alımı