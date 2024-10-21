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Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Yeni sistemde, prim gün sayısının emekli maaşına etkisi artırılarak, çalışanların daha uzun süre sisteme dahil olması teşvik edilecek

Yayın Tarihi: 21.10.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 11:17
Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Emeklilik dönemi ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. Özellikle de son günlerde en çok gündeme çıkan konulardan biri emeklilikte çifte maaş sistemi olurken, emeklilik ve emekli maaşları konusunda yeni değişikliklerin olacağı tahminleri sunuluyor. Emeklilerin enflasyon karşısında eriyen maaşlarına yeni düzenlemelerle çözüm getirileceği söylenirken, hükümetin OVK kapsamı çalışmalarına yeni emeklilik sistemini dahil edeceği ifade ediliyor. Yeni sistemde, prim gün sayısının emekli maaşına etkisi artırılarak, çalışanların daha uzun süre sisteme dahil olması teşvik edilecek iken belli şartları sağlayan emeklilere ikinci bir maaş alma imkanı da doğacak.  

EMEKLİLİKTE PRİM GÜN SAYISI 

OVP kapsamındaki düzenlemeler ile birlikte emekli maaşı hesaplamasında sadece prim ödemeleri değil, aynı zamanda çalışılan gün sayısının da hesaba dahil edileceği ve emeklilik sisteminin bu sayede sil baştan değişeceği hesaplanıyor. Bu sayede daha uzun süre çalışanlara daha fazla emekli maaşı verilmesi hedefleniyor.  

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

EMEKLİLİKTE KÖK VE TABAN MAAŞ FARKI OLMAYACAK 

Mevcut sistemde emekli maaşlarını olumsuz etkileyen kök ve taban maaş farklarının yeni sistem ile birikte ortadan kaldırılacağı tahmin ediliyor. Bu sayede tüm emeklilerin maaşları arasında adaletin sağlanacağı belirtiliyor.  

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK İLE 2. MAAŞ İMKANI DOĞACAK 

Emeklilerin ek gelir elde etmelerine olanak tanımak amacıyla Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES)’in devreye alınacağı tahminleri yapılırken, bu sistemde, hem çalışanlar hem de işverenler ek prim ödeyerek emeklilik sonrası gelirlerini artırabilecek. 

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

EMEKLİLİK YAŞI ARTABİLİR 

Yeni sistemde emeklilik yaşı ile alakalı düzenlemelerin yapılacağı da tahmin ediliyor. Bu sayede emekliler için yaş şartı artacak.  

Öte yandan emeklilik yaşı ve koşullarında yapılacak olan düzenlemeler ile birlwikte emekliyi çalışma hayatına devam etmesi adına yeni teşviklerin yapılacağı iddia ediliyor. Bu sayede ise çalışanların daha uzun süre sisteme dahil olmalarıhedefleniyor 


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