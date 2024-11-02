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Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Milyonlarca emeklinin ve çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevrildi.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 15:22
Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Milyonlarca emeklinin ve çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevrildi. 2025 yılı için yapılacak zam oranı, hem çalışanların yaşam koşullarını hem de ülke ekonomisini yakından ilgilendirirken konu ile alakalı hesaplamalar da sunulmaya devam ediyor. Ankara Ticaret Odası’ndan (ATO) Başkanı Gürsel Baran da asgari ücret zammı ile alakalı olarak açıklamalarda bulundu.  

MERKEZ BANKASI ASGARİ ÜCRET ZAMMINI BİLİYOR 

Bloomberg’in haberine göre, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılı para politikasını belirlerken asgari ücrette yapılacak olası artışın boyutunu da göz önünde bulunduracaklarını belirtti.  

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

ATO ‘YÜKSEK ZAM ENFLASYONU ARTTIRIR’ 

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, asgari ücrete yapılacak zam konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Baran, asgari ücrete yüksek oranda zam yapılmasının desteklendiğini ancak bunun geçmişte tüm ürün ve hizmetlerin fiyatlarına yansıdığını ve enflasyonla mücadeleyi zorlaştırdığını ifade etti.  

ATO’NUN TAHMİNİ ZAMMI YÜZDE 25 

ATO Başkanı Gürsel Baran, kuruluşun ekim ayı olağan meclis toplantısında asgari ücret zamları hakkında fikirlerini paylaştı. Baran, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın ABD’de yatırımcılarla yaptığı toplantıda, asgari ücrette %25 civarında bir artışın 2025 yılı enflasyon hedefleri ile uyumlu olabileceğine dair açıklamalarını ifade ederken, ATO Başkanı, kendilerinin de asgari ücret artışının bu seviyelerde tutulması gerektiğine inandıklarını sözlerine ekledi. Asgari ücret zammı için son karar, Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından verilecek. Ankara Ticaret Odası, Merkez Bankası Başkanı’nın açıklamalarına dayanarak %25 civarında bir zam yapılacağını netleştirdi.  

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