Asgari ücret zammını bekleyin denilmişti! Yüz bin liradan fazla ödeme alabilirsiniz

Uzun süredir merakla beklenen zam haberleri gelmeye başladı. 2024 yılının ilk zam açıklaması asgari ücret zammı oldu. Asgari ücret yüzde 49.11 zamlanarak 17.002 TL olarak açıklandı. Asgari ücretteki artış ile birlikte tüm çalışanın brüt maaşı da arttı. Bu konuda milyonları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor.

İş kanunları gereği belirlenen şartları taşıyan her çalışan, işten kendi isteği dışında çıkartılması durumunda kıdem tazminatı almaya hak kazanıyor. Öyle ki kıdem tazminatı işçinin aynı iş yerinde bir sene sonra kazanılan bir hak olarak biliniyor. Asgari ücret zammı 6.5 milyon çalışanı doğrudan etkilerken, tüm vatandaşları ise dolaylı yollardan etkilemekte. Asgari ücret zammı ile bir çok ödeme kaleminde de artış yaşandı. Bunların başında en çok merak edilen kıdem tazminatı olurken, kıdem tazminatının taban rakamı asgari ücret zam oranına göre şekilleniyor. Kıdem Tazminatı Tavanı ise memur maaş zammına göre şekillenecek.





Asgari ücret zam oranı açıklanır açıklanmaz asgari ücret zammından nasıl etkileneceği hangi ödemenin ne kadar olduğu konusu gündeme çıkmışken, kıdem tazminatı taban rakamı belirlendi. Yani 1 senelik kıdem tazminatı almaya hak kazanan vatandaşın en az alacağı kıdem tazminatı şekillendi.

Asgari ücrete yapılan zam ile birlikte 5 yaş aylığı, engelli aylığı, işsizlik maaşı, staj ücretleri, askerlik ve doğum borçlanması, asgari ücretlilerin rapor ücretleri ve genel sağlık sigortası primleri de artış gösterdi.





KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammı sonrasında kıdem tazminatı hesaplamaları da yapılmaya başlandı. 2023 yılında 13 bin 414 TL olarak ödenen kıdem tazminatı 2024 itibari ile 20.002 TL'ye yükseldi.

KIDEM TAZMİNATI KİMLER ALABİLİR?

Askerlik sebebiyle işinden ayrılan, istifa etmediği halde sebepsiz iş yerinden çıkartılan çalışan, İş akdinin işveren tarafından haklı sebeplerle feshedilmediği saptanan birey, Evlilik sebebiyle iş sözleşmesinin sonlandırılmasını isteyen kadın çalışanlar kıdem tazminatından faydalanabilmektedir.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI

Kıdem tazminatı tabanı asgari ücrete göre hesaplanırken, tavan rakamı ise memur maaşına göre şekilleniyor. 3 Ocak'ta memur maaş zammının ortaya çıkması sonrasında kıdem tazminatının da miktarı hesaplanacak ve 2024 yılı kıdem tazminatı rakamları böylece netleşmiş olacak.