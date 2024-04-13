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ATM'den para çekenler için yeni dönem startını aldı! O kesim için para çekmek artık hayal olacak

Türkiye'deki ATM'lerle alakalı olarak bankaların aşdığı son dakika karar vatandaşı çileden çıkaracağa benziyor.

Yayın Tarihi: 13.04.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 13:10
ATM'den para çekenler için yeni dönem startını aldı! O kesim için para çekmek artık hayal olacak

Günümüzde ekonomik olarak vatandaş, enflasyon oranlarını artışı sebebiyle zorluklarla mücadele etmeye çalışıyor. Özellikle de alınan sıkılaşma kararları, vatandaşın nakit ihtiyacını da arttırabilirken, bankalar tarafından alınan kararlar da bu kapsamda zorluklara mahal verebiliyor. Türkiye'deki ATM'lerle alakalı olarak bankaların aşdığı son dakika karar vatandaşı çileden çıkaracağa benziyor. Bir süredir kimi bankalarda sadece 50 TL ve katlarının ödendiği bildirimi artık tüm bankalarda kesin olarak uygulamaya tabi tutulacak. Artık ATM'lerden 10 ve 20 TL'lik banknot çekilemeyeceği belirtilirken, bankacılık sektörünün enflasyon konusunda alacağı politika kararları da devam edeceğe benziyor.

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ATM'LERDE SİSTEM DEĞİŞİYOR

Ziraat Bankası eski genel müdür yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu tarafından yapılan açıklamada maliyetler sebebiyle ATM'lerden artık eskisi gibi rahat para çekilemeyecek. Özellikle de dar gelirlei ve öğprenci kesimi etkileyen bu kararda sadece 200, 100 ve 50 TL'lik banknotların ATM'ler üzerinden çekileceği belirtildi. 50 Tl altındaki hiç bir tutarın ATM'lerden çekilemeyeceği belirtildi.

Küçük banknotların basımı ve taşınmasının zorluğndan bahseden Babuşçu, yüksek işlem maliyeti sebebiyle bu uygulamanın devreye gireceğini belirtti.Öte yandan ATM kasalarındaki para bölmesinin sınırlı bir alan olduğu biliniyor. Bu kapsamda yüksek tutarların tercih edildiği ve küçük paraların yer kaplamaması adına bankamatiklere ykelnemeyeceği belirtilmiş bulunuyor.

Kimi banka slotlarında bir süredir en az para tutarının 50 TL olduğu belirtilirken, alternatif olarak 200 TL'nin devreye girdiği belirlenmiş bulunuyor. Bayram ertesinde ise tüm bankalarda bu uygulama devreye girecek.

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