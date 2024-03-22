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Bakan Işıkhan'da gece müjdesi! 28 Mart’ta 12 bin lira hesaplara yatacak

Emekliye sağlanan destek ile alakalı gelişmeler mevcut. Ödemeler 28 Mart'ta başlıyor

Yayın Tarihi: 22.03.2024 08:55
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 08:55
Bakan Işıkhan'da gece müjdesi! 28 Mart’ta 12 bin lira hesaplara yatacak

Emekli, 2017 senesinden beri bankalar ve SGK'nın anlaşması çerçevesinde maaşına ek olarak tek imzaya emekli promosyonu ödemesi alıyor. Emekli promosyonları bankanın anlaşmasına göre belirlenen tutara ek olarak son zamanlarda artı kampanyalar ile birlikte sunuluyor. Emekliyi cezbeden tutarlar açıklanırken, kamu bankaları ise uzun süredir pasifliğini koruyor. Geçtiğimiz seneden beri en fazla 5 bin lira ödenen kamu bankaları emekli promosyon tutarları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda arttırılacak. Bu kapsamda en düşük 8 bin lira olarak ödenecek olan promosyonlar, en yüksek 12 bin lira civarında seyredecek.

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EMEKLİ PROMOSYONLARI NE ZAMAN ÖDENECEK

Bu uygulamanın seçimlerden sonra devreye alınacağı iddiaları konuşulurken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamada 25 Mart'ta emekli için başvuru sürecinin açılacağı ve ödemelerin ise 28 Mart'ta yapılacağı belirtilmiş bulunuyor.

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2024'ün emekliler yılı olacağı açıklaması 2023 yılı sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Bu kapsamda emekliye yapılan ilk zam akabinde yeni bir düzenleme ile zamlar memur maaş zam oranına eşitlenmişti. Yeni uygulamanın promosyonlar üzerinde olacağı açıklaması geçtiğimiz gün yapılırken, bu kapsamda kamu bankaları için yukarıda bahsi geçen tutarlara tamamlanacağı belirtilmişti.

Konu ile alakalı başvuru ve ödeme tarihleri emeklileri heyecanlandırırken, SGK ile imzaların atılması işlemlerinin bu hafta tamamlanacağı belirtildi. Bilindiği üzere her banka emekli promosyonu ödemesi veriyor. Emekli kamsa yarışında adeta rekabet ortamı sağlayan bu promosyonlar, emekli çekme yarışını hızlandırıyor. SGK tarafından emeklinin maaşı, maaş gününden günler önce hesaplara aktarılırken, Maaş yatma dönemine kadarki süre içerisinde bu para banka tarafından işleniyor. Bu sayede bankalar emekli maaşları üzerinden ek getiri kazanıyor. Emekli promosyonu ödemeleri ile birlikte de bu kazandıkları tutarın bir kısmını emekliye geri veriyor.

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Bakan Işıkhan'da gece müjdesi! 28 Mart’ta 12 bin lira hesaplara yatacak

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