Bakanlık dar gelirli ailelere 3.572 TL sosyal yardım yapacak! Başvuru tarihini kaçıranın hakkı gidecek

Sosyal Yardım Ödemeleri devam ediyor! Bakanlık o ailelerin yüzünü güldürecek. Ayrıntılar haberimizde...

Bakanlık dar gelirli ailelere 3.572 TL sosyal yardım yapacak! Başvuru tarihini kaçıranın hakkı gidecek
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aralık ayında yapılacak sosyal ekonomik destek ödemeleriyle ilgili son durumu paylaştı. Bakanlık yetkilileri, geçtiğimiz aylarda olduğu gibi aralık ayı ödemesinin de ay ortasında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Buna göre, ihtiyaç sahibi ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla verilen sosyal destek ödemesi tutarı ortalama 3571 TL olarak belirlendi. Geçen ay bu ödeme 15 Aralık tarihinde gerçekleşmişti. Bakanlık, aralık ayı ödemesinin de yaklaşık 15-20 Aralık tarihleri arasında yapılacağını tahmin ediyor.

bakanlık destek ödemesi

Öte yandan ocak ayında uygulanacak zam oranı da merak konusu. Memur maaşlarına yaklaşık %50 oranında yapılacak artıştan esinlenilerek, sosyal yardımlarda da benzer şekilde yaklaşık %50'lik bir artış öngörülüyor. Buna göre sosyal destek ödemesi tutarı 5571 TL civarına yükselebilir.

Bakanlık yetkilileri, ocak ayı itibarıyla yeni dönemde uygulanacak sosyal yardım politikalarını da kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti. 2024 yılında enflasyon verileri ve memur maaş artışları netleşince, sosyal destek programlarında da yeni düzenlemeler yapılması bekleniyor.

Kamuoyu, her ay düzenli olarak Bakanlık tarafından internet sitesi ve sosyal medya kanalları üzerinden bilgilendiriliyor.

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