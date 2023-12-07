Bakanlık kesenin ağzını dar gelirli ailelere açtı! 1-2-3-4 çocuğu olan hemen başvuru yapsın!
Bakanlık tarafından şartlar açıklanırken çocuk sayısına bakılarak ödeme yapılacağı müjdesi verildi. Her ay hesaplarda yatacak ödemeler hakkında merak edilenler...
Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardım müjdesi verilirken dar gelirliler için ekonomik alanda destekler sunularak program başlatıldı. Çocukların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak adına ekonomik açıdan kolaylık sağlanırken gerekli şartlar duyuruldu.
Başvuru yaparak onay alanlara destekler verilirken çocuk sayısına bakılarak ödeme tutarlarında artış yapılmaktadır. Bakanlık çocuk sayısına 350 TL'ye kadar ödeme yapılacağı bilgisi verildi.
ÖDEME TUTARLARI
1-2 çocuklulara 350 TL
3 çocukluklara 450 TL
4 çocuklulara 550 TL
5 ve üzeri sayıda çocuklulara 650 TL
KİMLER YARARLANABİLECEK?
TC vatandaşı olması
Yerleşim yerinin Türkiye olması
18 yaşını doldurmuş olmak
Aile içerisinde memur, noter ya da muhtar olarak çalışanın bulunmaması