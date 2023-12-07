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Bakanlık kesenin ağzını dar gelirli ailelere açtı! 1-2-3-4 çocuğu olan hemen başvuru yapsın!

Bakanlık kesenin ağzını dar gelirli ailelere açtı! 1-2-3-4 çocuğu olan hemen başvuru yapsın! Bakanlık tarafından şartlar açıklanırken çocuk sayısına bakılarak ödeme yapılacağı müjdesi verildi. Her ay hesaplarda yatacak ödemeler hakkında merak edilenler...