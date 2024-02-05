Bakanlıktan yok artık dedirten destek! O şarta tamam diyene 11.325 TL tek seferlik ödeme!

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sosyal destek ödemeler gelirken ocak ayında TC kimlik numarasının son rakamına bakılarak ödemeler gerçekleşecektir. 11.324 TL'ye kadar yapılacak ödemeler için tarih verilirken şartlar açıklandı.



ÖDEME TARİHLERİ

2024 yılında devamlılık gösteren desteklerden faydalanmak için PTT kartlarına ilk ödemelerin ne zaman aktarılacağı merak edilirken TC kimlik numarasının son rakamı 0, 2, 4, 6, 8 olan vatandaşlara Ocak ayı içerinde gerçekleşeceği duyuruldu.



EVDE BAKIM MAAŞI

2024'te evde bakım maaşları üzerinde yüklü miktarda artış yaşanırken gelir limiti, 7.601 TL'den 11.334,75 TL'ye çıkartıldı. Bu artış, hemşirelik bakımına ihtiyaç duyan kişilere ve bakım veren vatandaşlara önemli bir maddi destek amaçlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2024 yılıyla beraber aile nafaka ödeneklerinde artış yaşanırken 4 Aralık'ta vadesi gelen ödemelerin 15 Ocak tarihine kadar hesaplarda olacağı belirtildi.



ENGELLİ MAAŞI

2024 senesinde engelli maaşı alan kişi sayısı ve miktarları belli oldu. Engellilik düzeyine göre tutarlar farklılık gösterirken hane gelir düzeyine bakılmaktadır. 65 yaş ve üzeri emekli maaşları da enflasyon rakamlarına göre yüzde 49,25 artışla yenilendi.

