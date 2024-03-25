Banka 1.000 TL'den vazgeçti! ''Paraiste'' 'yene harcadığı kadarını geri ödüyor

Bankalar yeni düzenledikleri kampanyaları ile birlikte yeni müşterilere hedefleniyor. Ay ay güncellenen kampanyalara yenileri eklenirken, vatandaş özellikle yaptığı alışverişlerden kazanabileceği geri ödeme kampanyalarını yakından araştırıyor. Yapı Kredi Bankası da kampanyaları ile özellikle de son zamanlar da gündemden düşmek bilmiyor. Vatandaşa en cazip teklifleri sunan bankalar arasında yer alan Yapı Kredi Bankası, 18 Mart'ta başlattığı kampanyada bin TL geri ödeme yapıyor. Yapı Kredi Bankası bin TL kampanyası ve detayları sizlerle.

YAPI KREDİ PARA İSTE KAMPANYASI

Yapı Kredi Bankası tarafından bir ay sürecek olan kampanya kapsamında dahil olunması şartına ve İlk harcamasını yapması karşılığında 1000 TL'ye kadar para iadesi yapılacağını açıklamış bulunuyor. Yapı Kredi mobil uygulamasını indiren ve akabinde uzaktan Yapı Kredi müşteri seçeneğini kullanıp işlemleri tamamlayan ve Yapı Kredi müşterisi olan bireye özel olarak Para İste kampanyasını açıkladı.





Müşteri olma adımı süresince ''Paraİste'' kampanya kodunu giren yeni müşteri Yapı Kredi mobil üzerinden en az bir kere ödeme iste talebinde bulunmasına istinaden geri ödeme yapacağını açıklamış bulunuyor. 18 Mart'ta başlayan kampanya 18 Nisan'a kadar süre geleceği bankanın resmi internet sitesinde yer alıyor. Düzenlenen kampanyadan sadece mobil uygulama üzerinden yeni müşteri olacak birey faydalanabiliyor. Kampanya katılan müşteri yaptığı ilk alışverişinde maksimum 1000 TL geri iade alabileceği belirtilirken sağlanacak olan bu ödemenin 25 Nisan 2024'e kadar tamamlanacağı da belirtilmiş bulunuyor.





Yapı Kredi mobilden ''Para iste'' kodu ile müşteri olan ve ödeme iste talebinde bulunan Yapı Kredili, kredi kartı başvurusu yapıp onaylanması ve harcama yapması durumunda 1000 TL'ye kadar iade sağlayacağını belirtmiş bulunuyor.

Ek alışverişin maksimum bin TL'si geri iade edilecek. Öte yandan ilk harcama olarak belirlenen tutar 1000 TL'nin altında ise ilk harcama miktarı kadar geri iade sağlanacak.