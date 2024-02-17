Bankada hesabı olanlara az önce duyuru geldi! Bankalar için tamamen zorunlu oldu

Banka hesaplarıyla ilgili yeni zorunluluk paylaşıldı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BANKA HESABI OLANLARA YENİ ZORUNLULUK

Bankalar çağrı merkezini arayan müşterilerle görüşmelerini kayıt altına alıyor. KVKK kapsamında müşteri ve banka çalışanı arasında yapılan görüşmelerin ses kayıtları artık müşterilerle paylaşılacak. KVKK başvurusu yapan bir vatandaşlar bankanın müşteri temsilcisiyle yaptığı görüşmenin kayıtlarını bankadan talep etti. Ama banka talebi kabul etmedi.





KVKK başvurusu yapan müşterinin talebi değerlendirildi ve Bankacılık Kanunu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik hükmü çerçevesinde kayıtların paylaşılmak istenmediği tespit edildi. KVKK vatandaşların kişisel verileri üstündeki hakları kapsamında görüşme kayıtları alabileceği ile ilgili kararını açıkladı. Detaylar kapsamında hüküm gereği görüşmede üçüncü kişiye ait veriler varsa, çıkarılması ya da maskelenmesi tedbirleri alındıktan sonra ses kaydının müşteriyle paylaşılabileceği talimatı verildi.