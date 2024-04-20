Bankalar kredi kemerlerini gevşetti! O Banka 55 bin lirayı faizsiz ya da düşük faizli veriyor

TCMB aylık politika faizi kararları son aylarda sürekli olarak artış yönünde ilerlemekte. Bu artışın sebebi TL’ye olan talebin artması olarak gösterilirken, mevcut enflasyonun da geriye çekilmesi hedefleniyor. Ancak Politika faizlerinde kredi faizleri ve kredi kartı faizleri de etkileniyor. Geçtiğimiz seneye göre kat kat artış sergileyen kredi kartı faizleri vatandaşın nakit ihtiyaçlarını karşılaması konusunda engel teşkil ederken, bankalar tarafından ay ay güncellenen kampanyalar arasında avantajlı kredi kampanyaları da yer alabiliyor.

Yeni müşterilere özel olarak sunulan kredi kampanyaları ile birlikte zorlu süreçten geçen vatandaşa destek olmak hesaplanırken, faiz oranları ile de bankaya getiri sağlanması hedefleniyor. Enflasyon rakamlarının hat safhada yüksek olarak seyrettiği şu günlerde ekonomik krizin içinde adeta cebelleşen birey borcu artabiliyor. Hane bütçesi ya da kişisel bütçedeki eksiklere destek sağlayan banka kredileri arasında son zamanların en çok dikkat çeken kredisi düşük faiz ve yüksek tutar oranı ile kredi imkanı sağlayan İNG Bank olarak hesaplanmış bulunuyor.





İNG BANK İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI

Ay ay kampanyalarını güncelleyen krediler arasında İNG Bank da yer alıyor. ING Bank ihtiyaç kredisi kampanyasında turuncu ekstralara özel faiz oranı sunarken, kredi mevzuatlarına göre vade seçenekleri ile 250 bin liraya kadar destek sağlıyor. İlk turuncu ekstra’lı olan bireye hem faizsiz kredi imkanı hem de düşük faizli kredi ödemesi yapılırken, tutar olarak 5 bin liraya kadar faizsiz ve 50 bin liraya kadar da 3.87 faiz oranı belirtilmiş bulunuyor.

ING BANK 55 BİN LİRA KREDİ DESTEĞİ

ING Bank turuncu ekstralara özel ilk kredi kullanacak olan bireye özel olarak başlattığı kampanyasında 5 bin liraya kadar faizsiz kredi imkanından faydalanan müşteri 50 bin liraya kadar da yüzde 3,87 oranından kredi kullanabilecek. Yapılan hesaplamada 50.000 TL krediyi 36 ay vade ile ayda 3.034 TL taksitle ödenecek.