Bankalardan promosyon atağı geldi! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri yararlanacak

Garanti BBVA:

Emeklilerin maaşlarına göre promosyon ödemeleri gerçekleştiren Garanti BBVA, nakit promosyonlarıyla öne çıkıyor:

10.000 TL’ye kadar maaş alan emeklilere 6.250 TL

10.000 - 15.000 TL arası maaş alanlara 10.000 TL

15.000 - 20.000 TL arası maaş alanlara 12.500 TL

20.000 TL üzeri maaş alanlara ise 15.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılıyor.

emeklilerin maaşına göre promosyon ödenen bu sistemle Garanti BBVA, emeklilerin finansal refahına katkı sağlıyor.

Ziraat Bankası:

12.000 TL'ye varan promosyon!

SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR maaşlarını Ziraat Bankasından alan emekliler 12.000 TL'ye varan nakit promosyonun keyfini çıkaracak.

3 yıl süreyle geçerli olan başvurularda önceki dönem promosyonları da dikkate alınıyor. Ziraat Bankası tarafından sunulan bu ilgi çekici promosyon, emeklilerin uzun vadede finansal planlama yapmasına olanak tanıyor.

İNG:

Maaşlarını İNG'ye taşıyan emekliler 18.000 TL ile sunulan en yüksek promosyondan faydalanabiliyorlar. Üstelik otomatik fatura talimatı veren emeklilere ek olarak 3.000 TL promosyon sağlanıyor. Toplamda 21.000 TL promosyon fırsatı ile İNG Bankası ön plana çıkıyor.





Halkbank:

12.000 TL'ye varan promosyon!

Emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı kabul eden emeklilere 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon imkanı sunuyor. Sunduğu promosyonla emeklilerin daha rahat bir yaşam sürmelerine katkı sağlıyor.

Denizbank:



Denizbank, emekli maaşını bankadan alan müşterilerine 12.000 TL'ye kadar promosyon imkanı sunuyor. Bu promosyon emeklilerin finansal planlamalarında önemli bir yer tutuyor.

İş Bankası:

Emekli maaşı ödemesi için İş Bankasını tercih eden emekliler 12.000 TL'ye varan nakit promosyondan yararlanabiliyorlar.

Akbank:

Maaşını bankadan almayı taahhüt eden emeklilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyondan faydalanabilecekler, buna ek olarak 2.500 TL Chip-para ile toplamda 17.500 TL ödül fırsatı sunuyor.

QNB Finansbank:

Emekli müşterilerine 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon sunan QNB Finansbank, cardfinans emekli kartı sahibi müşterilerine yıllık ekstra 1.200 TL indirim imkanı sunuyor.

Emeklilere Sunulan Promosyon Seçenekleri

Bankaların emeklilere sunduğu seçenekler bir hayli geniş. Emekliler hangi bankanın ne kadar promosyon sunmasına dikkat ederek kendileri için en uygununu seçebilirler. Başvurular ve detaylı bilgiler bankaların resmi web sitelerinden veya şubelerinden öğrenilebilir.

Bankaların sağladığı bu cazip promosyonlar emekliler için bir fırsat. Bankaların sunduğu promosyonlar ile emekliler finansal anlamda geleceklerini planlayabilir ve güven içinde ihtiyaçlarını karşılayabilirler.