Bankalardan Şubat atağı! 32 güne 9.786 TL sığdırdılar

25 Ocak'ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenlenen toplantı sonrasında yapılan açıklama da tekrardan politika faizlerinde artışa gidileceği belirtilmiş ve geçtiğimiz ay 42.5 olan politika faizi 45'e yükseltilmişti. Kredi kartlarına yansımayacağı açıklanan bu artış sonrasında mevduat hesaplarına etkisinin ne olacağı merak edilmekteydi. Haziran ayından beri TL'nin değer kazanması adına faizlerde artırım kararı devam ediyor. Öyle ki yatırımı olan vatandaş değerlenmesi hatta artı maaş alabilmek adına yatırım aracı olarak mevduat hesaplarını tercih etmeye başladı. Yaz başında yüzde 20'lerde olan mevduat faizleri 2 katı artarak Ocak başında yüzde 50'lere kadar çıkmıştı. Ancak eski yılın bitmesi bankaların yeni hesaplarına başlaması mevduat faizlerinde düşüşe mahal verirken, TCMB açıklaması sonrasında bu oranlar tekrardan artış yoluna geçti.

MEVDUAT GETİRİLERİ ARTACAK MI?

Bankalar da müşteri arttırmak ve döner sermayesinin devamlılığı adına özel kampanyalar hazırlarken, kişiye özel olarak sunulan vadeli mevduat faizleri ile yatırımlar değerlenmeye devam ediyor. Bankalar özellikle de hoşgeldin kampanyası olarak yüzde 47'ye varan faiz imkanı sunmaya devam ediyor.





250.000 TL GETİRİSİ

Yatırımını maaş olarak getiri sağlaması amacıyla mevduat hesaplarını tercih eden vatandaş, genele olarak 32-35 günlük mevduat vadesini tercih etmekte. Bu kapsamda bankaların verdiği faiz oranları da merakla araştırılmakta. Bankalar da zaman zaman mevduat faizlerinde güncelleme yaparak bu oranları arttırmakta. işte son politika faizi artışı sonrasında 250.000 TL'si olan vatandaşın 32 günlük kazanacağı ödeme tutarları..

Son zamanlarda verdiği yüksek faiz oranı ile dikkat çeken Alternatif Bank yüzde 47 faiz oranı ile tercih edilebiliyor. 250.000 TL'ye 32 gün sonunda ise 9.786,30 TL getiri sağlıyor.

Fibabanka yüzde 46’ya kadar artış gösteren faiz hesaplamasında aylık 9.578,08 TL kazanç sağlıyor.

ING Bank yüzde 45 ve geçtiğimiz ay en yüksek oranı veren Akbank bu ay oranı yüzde 43'e düşürmüş bulunuyor.