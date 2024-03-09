Bankaya gidip imza atan parayı kaptı! Emekliye 15.000 TL'ye kadar karşılıksız ödeme!

Denizbank: 3 yıl boyunca Denizbank'tan emekli maaşı almayı taahhüt eden emekliler, 0'dan 3.499 TL'ye ayda 3.000 TL, 3.500'den 7.499 TL'ye ayda 3.500 TL, 7.500'den 9.999 TL'ye ayda 4.500 TL, 10.000 ve üzeri maaş alanlara da 5.000 TL nakit promosyon veriliyor.

VakıfBank: Emekli maaşı tutarı 3.500 TL'ye kadar ise 3 yıl için toplam 3.000 TL; Emekli maaşı tutarı 3.500 ila 7.500 TL ise 3 yıl için toplam 3.500 TL; Emekli maaşı tutarı 7.500 – 10.000 TL ise 3 yıl boyunca toplam 4.500 TL; 10.000 TL ve üzerinde olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL promosyon ödeniyor.

Ziraat Bankası: Emekli maaşını Ziraat Bankası aracılığıyla alan emeklilerin aylık maaşı 3.500 TL'den az olanlara 3.000 TL, aylık maaşı 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olanlara 3.500 TL, aylık maaşı 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlara 4.500 TL, 10.000 TL ve üzerinde olanlara 5.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

Fibabanka: Emekli maaşını üç yıl süreyle banka aracılığıyla almayı kabul eden emekliler için aşağıdaki koşullar geçerli:

Geliri 3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olan emekli müşterilere 4.500 TL; 3.500 ile 7.500 TL arasında geliri olan emeklilere 5.250 TL (7.500 TL hariç), 7.500 ile 10.000 TL arasında geliri olan emeklilere 6.750 TL (10.000 TL hariç), 10.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere 7.500 TL.

İş Bankası: Emekli maaşını İş Bankası'na devreden emeklilere 7.500 TL'ye kadar nakit yardımı sağlamaktadır.





Garanti BBVA: Emekli maaşını bankadan alan emeklilere verilecek promosyon ücreti; aylığı 3.500 TL'ye kadar olanlara 4.500 TL, 3.500 – 7.500 TL arası olanlara 5.250 TL, 7.500 – 10.000 TL arası olanlara 6.750 TL, ve 10.000 TL ve üzeri olanlara 7.500 TL nakit promosyon.

QNB Finansbank: Banka emeklilere 9.200 TL'ye varan emeklilik ikramiyesi sunuyor. Buna CardFinans Emekli kredi kartına 8.000 TL'ye kadar nakit hibe ve yıllık 1.200 TL indirim de dahildir.

Akbank: Akbank'tan emekli maaşı alanlara 10 bin TL'ye varan destek, üstelik 2 bin 500 TL bonusla toplam 12 bin 500 TL ödül kazanma şansı.

Yapı Kredi: Tüm Yapı Kredi emeklilerine 12.500 TL'ye kadar nakit yardımı.

ING: ING, emekli aylığını bankaya aktaranlara 10.000 TL'ye kadar nakit desteği sağlıyor. Otomatik fatura talimatı artı 5.000 TL'ye kadar ek nakit desteği.

Türkiye Finans: Banka emeklilere 5.000 TL'ye varan nakit promosyonu sunuyor.