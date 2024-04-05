Başvurana tek seferlik dev destek PTT sadece 30 güne 4471 TL ödeyecek!

Hükümet ihtiyaca göre şekillenen destekler konusunda sürekli olarak güncellenen kalem artışı ile dar gelirlinin yanında olmaya devam ediyor. Birey ya da hanenin ihtiyacına göre özellikle de bu kalemlerde çok sayıda artış yaşanıyor. Aile Bakanlığının aracılık ettiği başvurular, kısa sürede ihtiyaca göre şekillenirken haneye giren gelir ve hanede yaşayan birey sayısı kıstasın tamamlanması durumunda anında destekler başlıyor. Yeni başlayan programlardan biri de işe başlama yardımı olarak biliniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından geçtiğimiz Temmuz ayında açıklanan İşe Başlama Yardımının arttırıldığı belirtilmiş ve 2157 TL olan tutarın 4 bin 471 liraya çıkartıldığı açıklanmıştı. 2 sefer sağlanan destek 2024 yılına girilmesi ile birlikte tekrardan artış gösterdi. İŞKUR tarafından işe yönlendirilen ve sosyal güvencelerden faydalana bireylere özel olarak sunulan İşe Başlama Yardımı başvuru şartları ve başvuru detayları merakla araştırılıyor. İşte İşe Başlama Yardımı ile alakalı tüm detaylar...





İŞE BAŞLAMA YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Iş arayan ya da yeni işe başlayan bireylere maddi destek sağlanması ile bu süreci kolaylaştırmayı amaçlayan program olarak bilinen İşe başlama yardımı, iş arama ve iş başvurusu için gerekli tüm masrafların karşılanmasını hedeflerken işe başlanması akabinde ihtiyaç duyulan temel malzemelerin de satın alınmasını sağlamayı hedeflemektedir. Sosyal yardım alan ve İŞKUR tarafından işe yönlendirilen bireylerin faydalanabileceği İşe başlama yardımında 18- 55 yaş arasında çalışabilir durumda olan ve özel sektörde işe başlayan bireyler faydalanabilmektedir.

İŞKUR tarafından işe yönlendirilen ve sosyal yardımlardan faydalanan bireyin işe başvuru tarihi itibariyle 30 gün içerisinde bağlı bulunulan kaymakamlıklara başvurması ile birlikte İşe başlama yardımına hak sahibi olunabilmektedir. Başvuru sırasında Kimlik belgesinin yanı sıra işe giriş bildirgesi belgesinin de sunulma zorunluluğu mevcuttur. Yapılan başvuruların değerlendirmesi akabinde yardıma uygun gönderilen bireye Tek seferlik olarak İşe başlama yardımı sağlanmaktadır





İŞE BAŞLAMA YARDIMI NE KADAR ÖDENİYOR

İş arayan ve yeni işe başlayan kişilerin motivasyonlarına arttırmayı hedefleyen bu destek programı; istihdamında arttırılmasını sağlamaktadır. İşe başlama ve uyum sürecini kolaylaştıran destek sayesinde işsizlik sorununun azaltılması hedeflenmektedir. Çalışabilir durumda olan sosyal yardım faydalanıcılarının senelerdir bakanlık tarafından İŞKUR'a yönlendirildiği bilinirken aylık asgari ücrete göre işe yönlendirme yardımı yapılmaktadır. İş başvurusu yapan sosyal yardım alan birey Asgari ücretin en fazla %10'una kadar işe yönlendirme yardımına hak sahibi olabilmektedir. Her sene binlerce kişinin faydalandığı bu destekte İŞKUR tarafından yönlendirilen sosyal yardım alan bireylerin Özel sektör de istihdam edilmesi durumunda da işverenin yükümlü olduğu Sigorta primlerinin karşılandığı bakanlık tarafından açıklanmış bulunmaktadır.