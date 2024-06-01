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Bayram desteği veriliyor! 25.000 TL bireyin cebini şenlendiriyor

Ürün ve hizmet kullanımı konusunda özellikle de son zamanlarda kampanyaları ile dikkat çeken TEB bayram kampanyasını kısa süre önce başlattı.

Yayın Tarihi: 01.06.2024 20:18
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 20:18
Bayram desteği veriliyor! 25.000 TL bireyin cebini şenlendiriyor

Ürün ve hizmet kullanımı konusunda özellikle de son zamanlarda kampanyaları ile dikkat çeken TEB bayram kampanyasını kısa süre önce başlattı. Başlatılan kampanya kapsamında 25.000 TL faizsiz kredi faizsiz olarak veriliyor. Tam da bayram ayına denk gelen kampanya ile bayram alışverişleri bireyin bütçesini kasmadan tamamlanabiliyor.

23.05.2024 ile 30.06.2024 tarihleri arasında geçerli olan CEPTETEB'in %0 faizli Taksitli Nakit Avans kampanyası, müşterilere özellikle de bayram ihtiyaçlarını karşılaması adına önemli avantaj sağlıyor Eşten dosttan borç alma döneminin sonuna geldiğimiz şu günlerde kredi faizlerinin de hortlaması vatandaşın acil ve toplu ihtiyaçlarının karşılanmasını zpra sokarken, özellikle de yeni müşteriyi yakından ilgilendiren kampanya da 25.000 TL’nin faizsiz olarak verileceği belirtilmiş bulunuyor.

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 TEB tarafından başlatılan avantajlı kampanyadan faydalanmak için, CEPTETEB Mobil uygulaması üzerinden başvuru yapmak ve kredi kartı onayını almak gerekiyor. Onaylanan kredi kartının şifresinin belirlenmiş ve kartın aktif hale getirilmiş olması da kampanyadan faydalanmanın önemli koşullarından biridir.

%0 faizli Taksitli Nakit Avans kampanyası, müşterilere maksimum 25.000 TL tutarında ve 3 taksit ile sınırlı bir kullanım imkanı sunmakta iken bu fırsattan yararlanmak isteyen müşterinin, kampanya şartlarını detaylı bir şekilde incelemeleri ve gereken koşulları yerine getirmeleri büyük önem arz ediyor. Kampanya kapsamında sadece bireysel ve asıl kredi kartları geçerli olup, ticari kartlar, ek kartlar ve sanal kartlar kampanyaya dahil değildir.

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Kredi kartı başvurusu yapılması ve onay alması durumunda faizsiz avans kullanımı bireyin kredi kartı limiti tutarında hesaplanarak sağlanıyor. Eğer kredi kartı başvurusu onaylanmazsa, maalesef kampanyadan faydalanma şansı olmayacaktır. Bu nedenle, kampanyaya katılmak isteyen müşterilerin başvurularını yapmaları konusunda titiz davranmaları gerekliliği bildiriliyor.

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