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Bayram öncesi emeklinin talihi gülecek! Tek seferlik 17.500 TL-37.500 TL ödenecek

Emekliye son Dakia müjdesi. Bayram öncesi başvuran emekliye ödenecek

Yayın Tarihi: 27.02.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 14:37
Bayram öncesi emeklinin talihi gülecek! Tek seferlik 17.500 TL-37.500 TL ödenecek

Emekli maaşlarına yapılan düzenleme sonrasında en düşük emekli maaşının 10 bin liraya çıkartılması ile tek seferlik emekliye ödenen emekli promosyonları aralıkları eşitlenmiş duruma geldi. Emeklilere bankaların sunduğu emekli promosyonları tek kalemde sunulmaya başladı. Hal bu iken 10 bin lira ve altı maaş aralığı ortadan kalktı. Bankalar, emekli promosyonu tutarlarını gün gün güncellerken, ortaya çıkan rakamlar 15 bin liraya kadar uzandı. Emeklilerin hayat koşulları karşısında ezilmeye başladığı şu günlerde emekli promosyonları refahı sağlamak adına bir nebze de olsun aracı görevi görürken, emekli, istediği bankadan promosyon ödemesi alabiliyor. Promosyon ödemelerinden faydalanmak adına sunulan kampanyalar tercih edilebilirliği arttırırken, bu kapsamda bir çok ödeme emeklinin cebine giriyor. 

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EMEKLİYE ÖZEL EK ÖDEMELER

Emekli maaşı alan vatandaş için özellikle de Ramazan ayı ve bayramın yaklaştığı şu günlerde ek ödeme almak büyük önem arz ediyor. Bankalar bu kapsamdfa bayram öncesinde bir çok konuda destek ödemesi ile alakalı açıklamalarını ve güncellemelerini sunmaya devam ediyor. Emekli promosyonu kampayasına ek olarak bir çok kampanya açıklaması yapan İş Bankası emekiye 17,500 TL- 37.500 TL ek ödeme imkanı sağlıyor. Öte yandan maaşını taşıyan emekliye özel bir çok avantaj ve işlem kolaylığı sunuluyor. Banka tarafından yapılan açıklamada bir çok avantajdan faydalanmak isteyen emeklinin başvuru yapması ve bankaya mobil üzerinden müşteri olması yetecek. 

4A 4B 4C ve EYT emeklilerini yakından ilgilendiren bu kampanyalar, emekli promosyonuna ek avantajlar ve faizsiz taksitli nakit avans kampanyası olarak karşımıza çıkıyor. Ramazan öncesinde bayram ihtiyaçlarını karşılamak isteyen emekli, bu kapsamda bir çok ödemeden faydalanacak. Mobil üzerinden banka müşterisi olan emekli, 3 yıllık taahhüt imzalaması durumunda 7500 TL ye ek olarak 30 bin liraya varan ek ödemelerden faydalanacak. Öte yandan da hisse senedi işlemlerinizde 0,05% komisyon oranı fırsatı ile birlikte 1 yıl ücretsiz Havale/EFT ve ücretsiz hizmet kartı imkanından faydalanılabilinecek.

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İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

İş Bankası emekli promosyonu kampanyasında 7500 TL'ye varan ödeme emekli maaşlarına yapılan zam sonrasında en yüksek tutardan ödenmeye başladı. Bu kapsamda her emekli 7500 TL promosyon ödemesi alacak. 

30 BİN LİRA FAİZSİZ KREDİ

Her bireytin faydalanabildiği gibi taksitli nakit avans kampanyasında faizsiz olarak emekli de 30 bin lira ödeme alabilecek. Bu sayede geri ödemesi ise çektiği tutar kadar olacak. 

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