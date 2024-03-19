Bayramda sevdiklerinizin yanına uça uça gideceksiniz: THY yüzde 25 indirimli satıyor

Son aylarda hava yolları şirketleri adeta rekabet savaşına girdi. Düzenledikleri kampanyaları ile bunu sağlayan havayolu şirketleri, ucuza bilet imkanlarını gün gün duyurmaya devam ediyor. Son zamanlarda uçak bileti fiyatlarındaki artış, vatandaşı saatlerce süren otobüs yolculuklarına sürüklemekte. Gideceği yere gitme planlarını erteleyen bireyler de olduğu gibi, durumun farkında olan ve uçuşların azalmasını engellemek amacıyla düzenlenen kampanyaar, müşterinin uçuş yolculuğunu tercih etmesine olanak sağlıyor.

Son olarak en köklü hava yolu şirketi olarak bilinen Türk Hava Yolları yeni düzenlediği kampanya kapsamında yüzde 25 indirim ile uçuş imkanı kampanyasını açıklamış bulunuyor. Söz konusu kampanyadan 65 yaş üstü birey faydalanacak iken, dün başlatılan kampanyanın 18 Nisan'a kadar bilet alımlarında kullanıbileceği de açıklamalar arasında yer alıyor.





THY'DEN YÜZDE 25 İNDİRİM

THY'nin internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinde geçerli olan kampanyadan faydalanmak isteyen 65 yaş üstü birey, uçuş arama kriterleri sekmesine "Yolcu Tipi" bölümünde 65 yaş üzeri yolcu tikini işaretlemesi gerekiyor. THY tarafından 65 yaş üzeri için geçerli olna kampanyada yurt içi her uçuş yüzde 25 indirimli olarak tanımlanıyor.

THY tarafından başlatılan bu kampanyada 65 yaş ve üzeri yolculara yurt içi seyahatlerde büyük tasarruf imkanı sağlıyor. Uçak bileti fiyatlarının gün gün artması sebebiyle uçuş planlarını erteleyen 65 yaş üstü birey, bu sayede gerek seyahet gerekse de ziyaretlerini daha ucuza sağlamanın kolaylığını yaşayacak. Uçak bilet fiyatlarının artmasının önüne geçimesi adına 65 yaş üzerine sağlanan bu destek kampanyasının 16 Nisan'a kadar satın alınacak biletlerde geçerli olacağı ifade edilmiş bulunuyor.